Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe maçının ardından konuşan Morgan Gibbs-White, “Sahada gerçek bir kimliğimiz olduğunu hissettim. İyi savunma yaptık ve çok sayıda fırsat yarattık" dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 23:12
Morgan Gibbs-White: Pereira'nın isteklerini kabul ettik

UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmesi ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Nottingham Forest'ta Morgan Gibbs-White, mücadele sonrası dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar...

"VITOR PEREIRA'NIN İSTEKLERİNİ KABUL ETTİK"

"Sahada gerçek bir kimliğimiz olduğunu hissettim. İyi savunma yaptık ve çok sayıda fırsat yarattık.

Vitor Pereira'nın bize verdiği mesaj, takım olarak nasıl oynadığımız ve savunma yaptığımız konusunda gerçek bir kimliğimiz olacağı yönünde. Hepimiz onun istediğini hemen kabul ettik.

Gol yemeden bitirmemiz ve kazanmamız gerekiyordu ve bugün bunun için mükemmel bir gündü. Taraftarlarımız bu gece harikaydı, inanılmazdılar. Her yönüyle inanılmaz bir gündü

Bir oyuncu olarak her anın tadını çıkarmak istersiniz. Dün, maçların çok hızlı geçmesi nedeniyle bir futbolcu olarak anların tadını çıkarmanın zor olabileceğini söylemiştim. Bu gece keyfini çıkarabiliriz ve hafta sonu Liverpool maçına hazırlanabiliriz.

Zor bir dönemden geçiyoruz, güven en önemli şey ve bu gece güvenimizi artıracak. Birlikte kalmalı ve eksiksiz takım olmalıyız."

