Galatasaray Çağdaş Faktoring uzatmalarda galip!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar EuroLeague Play-In Yarı Final ilk maçında Fransa temsilcisi Basket Landes’i uzatma sonucunda 81-72 mağlup etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 23:15
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar EuroLeague Play-In Yarı Final ilk maçında Fransa temsilcisi Basket Landes'i uzatma sonucunda 81-72 mağlup etti. İç saha avantajını iyi kullanan sarı-kırmızılı ekip, seriye güçlü bir başlangıç yaptı. Mücadelenin periyot sonuçları şu şekildeydi...

1. Periyot 14-11

Devre Arası: 33-27

3. Periyot: 53-34

4. Periyot: 66-66

Galatasaray Çağdaş Faktoring, serinin ikinci maçında 25 Şubat Çarşamba günü deplasmanda parkeye çıkacak. İki galibiyete ulaşan takım adını bir üst tura yazdıracak. Seride eşitlik sağlanması halinde eşleşme üçüncü ve son maça taşınacak.

