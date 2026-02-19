CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Vitor Pereira'dan Fenerbahçe sorusuna duygusal cevap!

Vitor Pereira'dan Fenerbahçe sorusuna duygusal cevap!

Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, sarı-lacivertli kulübe dönmek isteyip istemediği sorulunca verdiği yanıt ile gündem oldu. İşte o açıklamalar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 23:21 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 23:48
Vitor Pereira'dan Fenerbahçe sorusuna duygusal cevap!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmesi ilk maçında İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a evinde 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından rakip takımın teknik direktör ve sarı-lacivertlilerin eski çalıştırıcılarından Vitor Pereira, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"SONUCU HAK ETTİK"

"Oyuncuların kalitesi en çok hoşuma giden şeydi. Onlardan sahada kendilerini ifade etmelerini istedim. Onlar da bunu yaptı.

İki gol daha atma şansımız vardı. Çok iyi bir sonuçtu. Henüz ilk yarıdayız, tutarlı olmalıyız, fikstür yoğun ve zorlu. Herkes takıma yardım etmeye hazır olmalı. Onlardan istediğim şey bu. Bizim için tutarlı bir maçtı. Sonucu hak ettik.

Gelmeden önce oyuncuların çok kaliteli olduğunu biliyordum. Sonuçlara ihtiyaçları var ama oyundan keyif almaları da gerekiyor. Oynadıkları oyundan keyif alırlarsa yüksek seviyeye ulaşabilirler. Sadece organizasyona ve özgüvene ihtiyaçları var."

"TUTARLI OLMAMIZ GEREKİYOR"

"Takımı Premier Lig'de tutabileceğime tabii ki güveniyorum. Her maçı kazanmaya çalışacağız. Çok zor olacak. Kadıköy'e gelip üç gol atıp gol yememek kolay değil. Bir sonraki maç farklı olacak ve tutarlı olmamız gerekiyor."

"RÖVANŞ DA ZOR OLACAK"

"Özelikle ilk yarıda yeteneklerini ve kalitelerini gösterdiler. Organize olduklarını gösterdiler. Biliyorsunuz oyuncu ekibini analiz ettikten sonra işi kabul ettim. Oyuncuların yeteneğine ve kulübe inandım. Başkana, taraftarlara da aynı şekilde... Bu güvenle alakalı bir şey. Onlara 'Futbol günün sonunda kazanıp kendimizle gurur duymakla alakalı, yaptıklarınız, ifade ettikleriniz. Oraya gidip 'Ben buyum' demenizle alakalı' dedim. Sonucu kontrol edemezsiniz ama sahada yaptıklarımızı kontrol edebiliriz. İşte bu da farklılıktı. Maça başlama şeklimiz taktiksel değil mental bir durumdu. Takımdan mental olarak hazır olmalarını istedim. Taraftarlara bir mesaj göndermeliydik ilk dakikadan itibaren. Takım buna hazır olmalıydı. Şu an ilk maçı oynadık, rövanş da zor olacak. Mental olarak hazır olmalıyız."

"GALİBİYET OYUNCULARIMA AİTTİ"

"Murillo çok güçlü, çok hızlı. Topla çok iyi oynuyor. İlk yarı çok beğendim oyunu. Benim için harika bir ilk yarıydı. Oyunculardaki kaliteden şüphem yok. Onların galibiyetiydi bu, benim değil. Sonraki maçlar, önümüzdeki haftalar önemli tabii ki ama herkesin hazır olması gerekiyor. Her zaman aynı oyuncularla oynayamayız, enerji kaybederiz, pres yapamayız. Kart cezalarını da belirlemek gerekiyor. Sarı kart sınırında olan oyuncular vardı, onları da çıkardık. Bu maç, önümüzdeki maçtan farklı ama takımımdan istediğim, bu maçtaki gibi değil, başka bir türlü oyun oynamasını bekliyorum. Onlardan beklediğim tutarlı olmaları, taktiksel ve mental olarak. Organizasyon içinde oynayamaları ama aynı zamanda yeteneklerini ifade etmeleri, şut atmaları, gol atmaları, mücadeleleri, hareketleri, yaratıcı oynamaları, oyundan keyif almaları..."

"F.BAHÇE'Yİ ÇOK İYİ BİLİYORUM"

"Bence özgüvenli ve akıllı oynadık. Kadıköy'de oynamak, bu stadyumda oynamak için cesur olmanız gerekir. İlk dakikadan itibaren bir mesaj vermemiz gerekiyordu. Fenerbahçe taraftarlarını ve takımını çok iyi biliyorum. Takımıma 'Herkese mesaj verelim, yeterli tutkunuz olduğunu gösterin" dedim maçtan önce."

TEDESCO SORUSUNA YANITI

("Tedesco'nun taktiği, işinizi kolaylaştırdı mı?" sorusuna yanıtı)

"Ben Tedesco değilim, bunu ona sormalısınız. İlk 11'ine baktığımızda sahada pek çok yetenekli oyuncusu vardı Fenerbahçe'nin. Ancak, bir maçı analiz ederken takıma bakmalısınız. Bugün biz tutarlı bir oyun sergiledik. Mental olarak özellikle... Bu stadyumda oynamak tabii ki kolay değil ama biz özgüvenliydik, organize oynadık ve iyi bir seviye oynadık. İyi bir sonuç aldık ama daha ilk maç bitti. Fenerbahçe'yi de iyi tanıyorum. İkinci maç da zor olacak."

"FENERBAHÇE HALA KALBİMDE"

"Kazandığınızda özgüven artar. Gol atıp yemezseniz özgüveniniz artar. Enerji verir. Takımda kimlik oluşturur. Ben de bir oyun stili oluşturmak istiyorum. Bir sonraki maçı Liverpool'a karşı oynayacağız. Dinlenmemiz lazım. Mental olarak iyileşmemiz lazım ki Liverpool'a karşı oynayabilelim. Sonra Fenerbahçe ve Brighton olacak. Sıkışık ve zor bir fikstür. Ancak bu benim için keyif. Kadıköy gibi bir stadyuma gelmek, dürüstçe söylemek gerekirse Fenerbahçe'yi, taraftarlarını kalbimde taşıyorum. Benim için özeldi. Çünkü bu bir duyguların karmaşasıydı. Şu anda da tarihi bir kulübü temsil ediyorum. Bugün onlar için çok mutluyum."

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNMEK İSTER Mİ?

"Şu anda Premier Lig'deyim, dünyadaki en iyi lig. Tabii ki bilemezsiniz. Ben Fenerbahçe'deyken kendimi bir ailede, bir Türk gibi hissediyordum. Çünkü aynı tutku ve ateş bende de vardı, ben de çılgındım Türkler gibi. İşte bu yüzden hala çok arkadaşım var, bu insanları kalbimde taşıyorum."




