HaberlerFenerbahçe
Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar!
Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı sonrası flaş manşet: Bozguna uğrattılar!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a sahasında 3-0'lık skorla mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin aldığı bu farklı yenilgi yabancı basında da geniş yer buldu. İşte maç sonrası dış basında atılan manşetler...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 01:18
Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Kadıköy'de İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı konuk etti.
Mücadelede varlık gösteremeyen sarı lacivertliler karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılarak turu zora soktu.
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısında aldığı bu farklı yenilgi yabancı basında geniş yer buldu. İşte karşılaşma sonrası dış basında atılan manşetler...
Forest, Fenerbahçe'yi deplasmanda alt etti, Vitor Pereira rüya gibi başlangıç yaptı. (RTE)
Vitor Pereira'dan mükemmel başlangıç: Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü yıldızlarını kovulan Sean Dyche'ın prangalarından kurtardı ve Fenerbahçe'yi dağıttıkları maçla bu sezonki kaotik gidişatı Şampiyonlar Ligi'nde katılma hakkı kazanarak sonlandırma umutlarını artırdı. (Daily Mail)
Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi domine etti, Vitor Pereira harika başlangıç yaptı. (The Guardian)
Takımın başındaki ilk maçına çıkan Vitor Pereira, Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maçta farkını hissettirdi. (TSN)
Murillo, Igor Jesus ve Gibbs-White'ın ağları havalandırdığı maçla birlikte Vitor Pereira rüya gibi bir başlangıç yaptı. (The Sun)
Fenerbahçe karşısında alınan 3-0'lık muazzam galibiyet, Vitor Pereira'nın Sean Dyche'ı şimdiden gölgede bıraktığını gösterdi. (Nottingham Forest News)
Forest'ın Fenerbahçe'yi ezdiği maçta Pereira'dan mükemmel başlangıç. (BBC Sport)
Fenerbahçe'ye 3-0'lık üstünlük kurdukları maçta Nottingham Forest, Şampiyonlar Ligi son 16 turu'na bir adımını attı, Vitor Pereira rüya gibi bir başlangıç yaptı. (Independent)
Pereira'dan Nottingham Forest'ta rüya gibi başlangıç. (The West Australian)
Fenerbahçe'ye yaşatılan bozgun ile Forest'ın hocası Pereira harika bir başlangıç yaptı. (France 24)