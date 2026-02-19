Samsunspor tura göz kırptı!

UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off eşleşmesi ilk maçında temsilcimiz Samsunspor, Shkendija ile karşı karşıya geldi. Üsküp'te yer alan Toşe Proeski Ulusal Arena'da oynanan maçı 1-0'lık skorla kazanan Kırmızı Şimşekler, eşleşmede ev sahibi avantajını kaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Karadeniz ekibi, 7. dakikada kazandığı penaltı vuruşundan Cherif Ndiaye ile faydalanamadı. İlk yarıda rakibine üstünlük kuran Samsunspor, devre arasına önde gitmeyi başaramadı ve ilk yarı golsüz eşitlik ile sonuçlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında tempo artarken temsilcimiz, rakibine kurduğu üstünlüğün meyvesini dakika 77'de aldı ve Mouandilmadji'nin golü ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Samsunspor, Üsküp'ten 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Thomas Reis'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Thorsten Fink, bu sonuçla birlikte Samsunspor kariyerine galibiyetle başladı.

İki takım arasında oynanacak rövanş karşılaşması, 26 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.

İŞTE KARŞILAŞMANIN GOLÜ