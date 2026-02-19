CANLI SKOR ANA SAYFA
Thorsten Fink: Tarih yazmaya devam etmek istiyoruz

Thorsten Fink: Tarih yazmaya devam etmek istiyoruz

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Shkendija galibiyeti ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 01:18
Thorsten Fink: Tarih yazmaya devam etmek istiyoruz

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off eşleşmesi ilk maçında Üsküp'te karşılaştığı rakibi Shkendija'yı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Samsunspor ile ilk maçına çıkan yeni teknik direktör Thorsten Fink, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Alman çalıştırıcının o ifadeleri...

"TARİH YAZMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

"Bir hoca olarak bugünkü ilk maçıma çıktım. Bu galibiyet çok önemliydi takım için, kulüp için, şehir için. Taraftar için çok mutluyum, buraya kadar geldiler. Her şey bitmiş değil, hiçbir şey elde etmedik. Aynı oyunu kendi evimizde de göstermeliyiz. Şimdiye kadar tarih yazmıştık, tarih yazmaya devam etmek istiyoruz. Oyunun genelinde kontrol bizdeydi. İki atağımız vardı. Biri ofsayt oldu ama yine de etkiliydi. Topa sahip olan taraftık. 3. bölgede çok etkiliydi. Söylediğim her şeyi takım bugün gerçekleştirdi."

"TAKTİKLER MAÇA BAĞLI"

"Taktikler maça bağlı. Maçta nasıl hissediyorum, oyuncular nasıl hissediyor, buna göre değişiklik yapacağız. Cherif penaltıyı kaçırdı, Marius zaten antrenmanlarda iyiydi. Öyle bir değişiklik yaptım. Orta sahada değişiklik yapmadım. Orta saha ve defansta çok iyiydik. Maçtan maça taktikler değişir."

