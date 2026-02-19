CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçları oynandı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçları oynandı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk ayağı oynanan maçlarla tamamlandı. İşte bu mücadelelerden detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 01:11
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçları oynandı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk ayağı oynanan maçlarla tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda, 4 maç yapıldı.

Alman ekibi Stuttgart, deplasmanda İskoç temsilcisi Celtic'i Bilal El Khannous (2), Jamie Leweling ve Tiago Tomas'ın golleriyle 4-1 mağlup etti.

Kalesini Berke Özer'in koruduğu Lille ise sahasında Kızılyıldız'a 1-0 yenildi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Celtic (İskoçya)-Stuttgart (Almanya): 1-4

Lille (Fransa)- Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1

Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya): 2-2

Ludogorets (Bulgaristan)-Ferencvaros (Macaristan): 2-1

Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum
Pereira: Bir Türk gibi hissediyordum
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Yeni atama kararları Resmi Gazete'de: Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Çiftçi'nin yardımcıları belli oldu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü...
Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Skriniar endişesi! Sakatlığı ciddi olabilir F.Bahçe'de Skriniar endişesi! Sakatlığı ciddi olabilir 00:01
Pereira: Bir Türk gibi hissediyordum Pereira: Bir Türk gibi hissediyordum 23:21
Kante: Hiçbir şey bitmedi! Kante: Hiçbir şey bitmedi! 23:21
Lille-Kızılyıldız maçı detayları Lille-Kızılyıldız maçı detayları 21:42
Sakarya'da kazanan Pendik! Sakarya'da kazanan Pendik! 22:23
G.Saray'da hazırlıklar başladı! G.Saray'da hazırlıklar başladı! 22:53
Daha Eski
Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik 22:58
"Pereira'nın isteklerini kabul ettik" "Pereira'nın isteklerini kabul ettik" 23:12
G.Saray uzatmalarda galip! G.Saray uzatmalarda galip! 23:15
Dinamo Zagreb-Genk maçı ne zaman? Dinamo Zagreb-Genk maçı ne zaman? 18:06
Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi 18:19
F.Bahçe-Nottingham Forest maçı canlı yayın bilgileri F.Bahçe-Nottingham Forest maçı canlı yayın bilgileri 18:27