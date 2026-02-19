UEFA ülke puanımız güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor maçları sonrası...
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2'lik tarihi skorla mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından bir başka temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 3-0'lık skorla kaybetti. Son olarak diğer temsilcilerimizden Samsunspor deplasmanda Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında kozlarını paylaştı. Samsunspor bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmaların ardından güncel ülke puanımız ve sıralamamız merak ediliyor. İşte detaylar...
20 Şubat 2026
Diğer temsilcilerimizden Samsunspor ise UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'ya konuk oldu. Samsunspor rakibini 1-0 yendi.
İşte kritik karşılaşmaların ardından güncel ülke puanımız...
1- İNGİLTERE: 112.352
2- İTALYA: 97.017
3- İSPANYA: 91.109
4- ALMANYA: 88.188
5- FRANSA: 79.212
6- PORTEKİZ: 69.266
7- HOLLANDA: 66.595
8- BELÇİKA: 61.450
9- TÜRKİYE: 49.875
10- ÇEKYA: 47.625
