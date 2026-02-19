CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe UEFA ülke puanımız güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor maçları sonrası...

UEFA ülke puanımız güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor maçları sonrası...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2'lik tarihi skorla mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından bir başka temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 3-0'lık skorla kaybetti. Son olarak diğer temsilcilerimizden Samsunspor deplasmanda Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında kozlarını paylaştı. Samsunspor bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Karşılaşmaların ardından güncel ülke puanımız ve sıralamamız merak ediliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 01:04 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 01:14
Galatasaray kazandı ülke puanı coştu! İşte UEFA ülke puanımız

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u konuk etti.

Galatasaray kazandı ülke puanı coştu! İşte UEFA ülke puanımız

Cimbom bu karşılaşmadan 5-2'lik tarihi bir skorla galip ayrıldı.

UEFA ülke puanımız güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor maçı sonrası...

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler rakibine 3-0'lık skorla mağlup oldu.

UEFA ülke puanımız güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor maçı sonrası...

Diğer temsilcilerimizden Samsunspor ise UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'ya konuk oldu. Samsunspor rakibini 1-0 yendi.

Galatasaray kazandı ülke puanı coştu! İşte UEFA ülke puanımız

İşte kritik karşılaşmaların ardından güncel ülke puanımız...

Galatasaray kazandı ülke puanı coştu! İşte UEFA ülke puanımız

1- İNGİLTERE: 112.352

Galatasaray kazandı ülke puanı coştu! İşte UEFA ülke puanımız

2- İTALYA: 97.017

Galatasaray kazandı ülke puanı coştu! İşte UEFA ülke puanımız

3- İSPANYA: 91.109

Galatasaray kazandı ülke puanı coştu! İşte UEFA ülke puanımız

4- ALMANYA: 88.188

Galatasaray kazandı ülke puanı coştu! İşte UEFA ülke puanımız

5- FRANSA: 79.212

Galatasaray kazandı ülke puanı coştu! İşte UEFA ülke puanımız

6- PORTEKİZ: 69.266

Galatasaray kazandı ülke puanı coştu! İşte UEFA ülke puanımız

7- HOLLANDA: 66.595

