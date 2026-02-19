CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray'da TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 23’üncü haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 22:53
Galatasaray'da TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 19 Şubat Perşembe günü yaptığı antrenmanla başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 20 Şubat Cuma günü saat 14.10'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

F.Bahçe evinde kaybetti!
Kadıköy'de penaltı itirazı!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Kasım Garipoğlu'nun yalı partilerinden Murat Dalkılıç da çıktı: Önce sakladı sonra kabul etti
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü...
F.Bahçe'de şok sakatlık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakarya'da kazanan Pendik! Sakarya'da kazanan Pendik! 22:23
Lille-Kızılyıldız maçı detayları Lille-Kızılyıldız maçı detayları 21:42
Bakan Bak, F.Bahçe maçını takip etti Bakan Bak, F.Bahçe maçını takip etti 21:03
Panathinaikos-Viktoria Plzen maçı detayları Panathinaikos-Viktoria Plzen maçı detayları 21:10
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 21:14
Kadıköy'de penaltı itirazı! Kadıköy'de penaltı itirazı! 21:31
Daha Eski
Dinamo Zagreb-Genk maçı ne zaman? Dinamo Zagreb-Genk maçı ne zaman? 18:06
Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi 18:19
F.Bahçe-Nottingham Forest maçı canlı yayın bilgileri F.Bahçe-Nottingham Forest maçı canlı yayın bilgileri 18:27
Tedesco'dan Sidiki Cherif açıklaması! Tedesco'dan Sidiki Cherif açıklaması! 19:53
Sara ve Sanchez haftanın 11'inde! Sara ve Sanchez haftanın 11'inde! 19:54
Kadıköy'de tribünler Filistin'i unutmadı! Kadıköy'de tribünler Filistin'i unutmadı! 20:19