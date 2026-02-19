Galatasaray'da TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23'üncü haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 19 Şubat Perşembe günü yaptığı antrenmanla başladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 20 Şubat Cuma günü saat 14.10'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.