Shkendija-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler açıklandı

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Shkendija ile Samsunspor kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Teknik direktör değişiminin ardından takımın başına Thorsten Fink'i getiren kırmızı-beyazlılar, yeni hocasıyla ilk galibiyet sevincini yaşamayı hedefliyor. Kuzey Makedonya deplasmanında avantajlı bir skor elde etmek isteyen Samsunspor'da ilk 11 tercihleri merak konusu. Taraftarlar hem sahaya çıkacak kadroyu hem de karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. "Shkendija-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu futbol gündeminin en sıcak başlıklarından biri haline gelmiş durumda. Detaylar haberimizde...

SHKENDIJA-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Shkendija-Samsunspor maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

SHKENDIJA-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kuzey Makedonya'da oynanacak Shkendija-Samsunspor maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İŞTE MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

Shkendija: Gaye, Murati, Fetai, Meliqi, Webster, Ramadani, Alhassan, Tamba, Zejnullai, Spahiu, Ibraimi

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Assoumou, Ndiaye

SAMSUNSPOR 19. KEZ AVRUPA SAHNESİNE ÇIKACAK

Avrupa organizasyonlarında 3. kez yer alan Karadeniz ekibi, daha önce Intertoto Kupası'nda 2 sezon boy gösterdi. Samsunspor, 1996-97 sezonunda ligi 9. tamamlayarak tarihinde ilk kez Intertoto Kupası'na katıldı. Grup maçlarında Odense'yi 2-0, Kaunas'ı 1-0 ve Leiftur'u 3-0 yenen Samsunspor, Hamburg'a 3-1 yenilerek grupta ikinci sırada yer aldı ve kupadan elendi.

Süper Lig'i 1997-98 sezonunda 5. bitirerek yine Intertoto Kupası'nda mücadele hakkı kazanan kırmızı-beyazlılar, eleme usulü oynanan kupanın ilk maçında Lyngby'i sahasında 3-0 mağlup etti. Deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan Samsunspor, 2. turda İngiliz takımı Crystal Palace'ı iki karşılaşmada da 2-0 yenerek yarı finalde Alman ekibi Werder Bremen'in rakibi oldu. Samsunspor, Werder Bremen'e iki maçta da 3-0 yenilerek organizasyona veda etti.

FINK, TAKIMIN BAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKACAK

Teknik direktör Thomas Reis ile yolların ayrılmasının ardından Samsunpor, Alman teknik direktör Thorsten Fink ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı takımı Shkendija müsabakasına hazırlayan Fink, bu maçla yeni takımında ilk resmi karşılaşmasında yer alacak.

"SAMSUNSPOR İLE SADECE 2 İDMANA ÇIKTIM"

Samsunspor'un başında ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanan Alman teknik direktör Thorsten Fink, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Samsunspor ile sadece 2 idmana çıktım. Samsun'a geldiğimde çok iyi takım gördüm. Herkes çok iyi çalışıyor. Samsunspor'da peş peşe gelmiş üçüncü Alman hocayım. Benden önce Markus Gisdol, Thomas Reis geldi. Ben de üçüncü Alman hoca oldum. Ben de başarıyı devam ettirmek istiyorum. Gelişimle birlikte kulübe ve takıma pozitif enerji vermeye çalışıyorum. Tabii ki 3 Alman hocanın peş peşe baktığımızda Alman hocalar Samsunspor'da iyi işler çıkarmış. Oyuncularla çok fazla çalışma fırsatımız olmadı. Yeni göreve geldiğimiz için küçük detayları değiştirmeye çalıştık.

SAMSUNSPOR'UN KONFERANS LİGİ KARNESİ

Kırmızı-beyazlı takım, 27 yıl sonra yeniden katıldığı Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 8 maçta 3'er galibiyet ve mağlubiyetle 2 beraberlik aldı. Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşan Karadeniz temsilcisi, ilk maçı deplasmanda 2-1 kaybetti, sahasındaki rövanşta ise 0-0 berabere kaldı.

Konferans Ligi'nde yoluna devam eden kırmızı-beyazlılar, grup aşamasının ilk maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Samsunspor, ikinci müsabakada Ukrayna'nın önemli ekiplerinden Dinamo Kiev'i, üçüncü müsabakada da Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı aynı skorla 3-0 yenmeyi başardı.

İzlanda temsilcisi Breidablik ile 2-2 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, ikinci yenilgisini yine Yunan takımı AEK karşısında yaşadı. Karadeniz temsilcisi, AEK'ye sahasında 2-1 yenildi. Samsun ekibi, grubun son müsabakasında üçüncü yenilgisini Alman temsilcisi Mainz 05'e karşı yaşadı. Mainz 05 karşılaşmasını 2-0 kaybeden kırmızı-beyazlı takım, grubu 12. tamamlayarak play-off turuna kaldı. Avrupa kupalarında oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, bu müsabakalarda 26 gol atma başarısı gösterirken kalesinde 20 gol gördü.

SHKENDIJA-SAMSUNSPOR MAÇ KADROSUNDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Konferans Ligi grup aşamasında statü gereği forma giymeyen Cherif Ndiaye ile yeni transferler Jaures Assoumou ve kaleci İrfan Can Eğribayat, UEFA listesine eklendi. Samsun ekibinde Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan statü gereği, Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa da sakatlıkları nedeniyle Shkendija maçında forma giyemeyecek.

SHKENDIJA-SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ

UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Shkendija-Samsunspor maçını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ve Jorgen Ronning Valstadsv yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Daniel Higraff üstlenecek. Shkendija-Samsunspor maçı VAR hakemi Hakemi Kristoffer Hagenes olurken, AVAR'da ise Marius Lien görev yapacak.