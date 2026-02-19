Thorsten Fink'ten Shkendija maçı öncesi açıklama

UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off eşleşmesi ilk maçında Shkendija ile deplasmanda karşı karşıya gelen temsilcimiz Samsunspor, Kuzey Makedonya'dan galibiyet ile dönmek ve tur kapısını aralamak istiyor. Kritik mücadele öncesi Kırmızı Şimşekler'in yeni teknik direktörü Thorsten Fink, maç önü değerlendirmelerinde bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR