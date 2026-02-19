CANLI SKOR ANA SAYFA
Thorsten Fink'ten Shkendija maçı öncesi açıklama

UEFA Konferans Ligi'nde Shkendija ile karşılaşan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, "Hoca olarak bugün ilk karşılaşmama çıkacağım. Umarım istediklerimizi bugün sahaya yansıtırız. Bugün alacağımız sonuç çok önemli." dedi. İşte Alman çalıştırıcının maç önü açıklamaları...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 22:27
Thorsten Fink'ten Shkendija maçı öncesi açıklama

UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off eşleşmesi ilk maçında Shkendija ile deplasmanda karşı karşıya gelen temsilcimiz Samsunspor, Kuzey Makedonya'dan galibiyet ile dönmek ve tur kapısını aralamak istiyor. Kritik mücadele öncesi Kırmızı Şimşekler'in yeni teknik direktörü Thorsten Fink, maç önü değerlendirmelerinde bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

