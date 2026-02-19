Celtic-Stuttgart MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Celtic-Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Celtic ile Stuttgart kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İlk maçın İskoçya'da oynanacak olması, Celtic adına önemli bir iç saha avantajı anlamına geliyor. Ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesi skor üstünlüğünü yakalamayı hedefliyor. Stuttgart ise zorlu deplasmandan avantajlı bir sonuç çıkarıp Almanya'daki ikinci karşılaşma öncesi son 16 kapısını aralamak istiyor. Peki, Celtic-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CELTIC-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Celtic-Stuttgart maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

CELTIC-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic Park'ta oynanacak Celtic-Stuttgart maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.