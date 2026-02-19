CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Celtic-Stuttgart MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Celtic-Stuttgart MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Celtic ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak rövanş mücadelesi öncesi avantaj yakalamayı hedefleyen İskoç ekibi, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda etkili bir performans ortaya koyup, son 16 turu yolunda önemli bir avantajın sahibi olmak isteyen Alman temsilcisi ise evinde oynayacağı mücadele öncesi son 16 turuna kalmanın yollarını arayacak. Peki, Celtic-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 20:52 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 20:53
Celtic-Stuttgart MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Celtic-Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Celtic ile Stuttgart kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İlk maçın İskoçya'da oynanacak olması, Celtic adına önemli bir iç saha avantajı anlamına geliyor. Ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak rövanş öncesi skor üstünlüğünü yakalamayı hedefliyor. Stuttgart ise zorlu deplasmandan avantajlı bir sonuç çıkarıp Almanya'daki ikinci karşılaşma öncesi son 16 kapısını aralamak istiyor. Peki, Celtic-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CELTIC-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Celtic-Stuttgart maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

CELTIC-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Celtic Park'ta oynanacak Celtic-Stuttgart maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

