Galatasaray'da orta sahaya iki aday! Transferi o oyuncu bitirecek

Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Portekizli Bernardo Silva için ciddi bir çalışma var.

İngiliz ekibinin sözleşmesini uzatmayacağı ve yazın 32 yaşına basacak olan Silva'yı tıpkı Sane'de olduğu gibi imza parası ile erkenden bitirmek isteyen sarı- kırmızılılar, eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan'dan da yardım alacak.