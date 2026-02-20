CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da orta sahaya iki aday! Transferi o oyuncu bitirecek

Galatasaray'da orta sahaya iki aday! Transferi o oyuncu bitirecek

Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması için şimdiden çalışmalar başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un "Kollarımızı açtık bekliyoruz" dediği Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra sezon sonunda boşa çıkacak olan dünya yıldızı bir oyuncu için harekete geçildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 06:50
Galatasaray'da orta sahaya iki aday! Transferi o oyuncu bitirecek

Ara transfer döneminde nokta atışı yapan sarı-kırmızılılar, yazın da ses getirmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da orta sahaya iki aday! Transferi o oyuncu bitirecek

Kadrosuna Osimhen ve Leroy Sane'de olduğu gibi yine dünya yıldızları katmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar orta sahaya çok önemli iki hamle yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da orta sahaya iki aday! Transferi o oyuncu bitirecek

Daha önce teknik direktör Okan Buruk'un "Kollarımızı açtık bekliyoruz" diyerek ilgilendiklerini açıkladığı Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra bir dünya yıldızı daha listede.

Galatasaray'da orta sahaya iki aday! Transferi o oyuncu bitirecek

Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Portekizli Bernardo Silva için ciddi bir çalışma var.

Galatasaray'da orta sahaya iki aday! Transferi o oyuncu bitirecek

İngiliz ekibinin sözleşmesini uzatmayacağı ve yazın 32 yaşına basacak olan Silva'yı tıpkı Sane'de olduğu gibi imza parası ile erkenden bitirmek isteyen sarı- kırmızılılar, eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan'dan da yardım alacak.

Galatasaray'da orta sahaya iki aday! Transferi o oyuncu bitirecek

Yıllarca İngiliz ekibinde birlikte forma giyen ikilinin G.Saray'da buluşması için İlkay eski takım arkadaşı ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Galatasaray'da orta sahaya iki aday! Transferi o oyuncu bitirecek

Bernardo Silva, G.Saray'daki 10 numara boşluğunu dolduracak isim olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da orta sahaya iki aday! Transferi o oyuncu bitirecek

Tecrübeli futbolcu, bu sezon City forması ile tüm kulvarlarda 35 maça çıktı.

Galatasaray'da orta sahaya iki aday! Transferi o oyuncu bitirecek

Silva, bu mücadelelerde 2 kez fileleri havalandırırken 5 asist katkısı sundu.

Galatasaray'da orta sahaya iki aday! Transferi o oyuncu bitirecek

Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.

