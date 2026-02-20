Galatasaray'da orta sahaya iki aday! Transferi o oyuncu bitirecek
Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması için şimdiden çalışmalar başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un "Kollarımızı açtık bekliyoruz" dediği Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra sezon sonunda boşa çıkacak olan dünya yıldızı bir oyuncu için harekete geçildi. İşte detaylar...
Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Portekizli Bernardo Silva için ciddi bir çalışma var.
İngiliz ekibinin sözleşmesini uzatmayacağı ve yazın 32 yaşına basacak olan Silva'yı tıpkı Sane'de olduğu gibi imza parası ile erkenden bitirmek isteyen sarı- kırmızılılar, eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan'dan da yardım alacak.
Yıllarca İngiliz ekibinde birlikte forma giyen ikilinin G.Saray'da buluşması için İlkay eski takım arkadaşı ile bir görüşme gerçekleştirecek.
Bernardo Silva, G.Saray'daki 10 numara boşluğunu dolduracak isim olarak gösteriliyor.
Tecrübeli futbolcu, bu sezon City forması ile tüm kulvarlarda 35 maça çıktı.
Silva, bu mücadelelerde 2 kez fileleri havalandırırken 5 asist katkısı sundu.
Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.
