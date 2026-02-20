CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Sassuolo-Hellas Verona maçı canlı yayın: Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Sassuolo-Hellas Verona maçı canlı yayın: Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Serie A’da 26. hafta heyecanı, Mapei Stadyumu’nda başlıyor. 32 puanla 10. sırada yer alan ve Avrupa iddialarını matematiksel olarak sürdüren Sassuolo, sahasında 15 puanla son sırada bulunan Hellas Verona’yı ağırlıyor. Ev sahibi ekip, geçtiğimiz haftalardaki çıkışını sürdürerek ilk 8 yolunda hata yapmak istemezken; bu sezon sadece 2 galibiyet alabilen Verona için çanlar artık daha yüksek sesle çalıyor. Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibini 1-0 mağlup eden Sassuolo, taraftarı önünde de kazanarak iddialı rakiplerinin puan kaybettiği haftada avantaj yakalamayı hedefliyor. Peki Sassuolo-Hellas Verona maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 10:08
Sassuolo-Hellas Verona maçı canlı yayın: Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Sassuolo-Hellas Verona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Mapei Stadyumu'ndaki Sassuolo-Hellas Verona mücadelesini hakem Livio Marinelli yönetecek. Fabio Grosso yönetimindeki Sassuolo, son haftalarda Andrea Pinamonti ve efsane kaptan Domenico Berardi'nin yükselen form grafiğiyle güven tazelese de, savunmanın önemli ismi Tarik Muharemovic'in cezası nedeniyle bu maçta rotasyona gidecek. Konuk ekip Hellas Verona tarafında ise durum oldukça kritik. Teknik direktör Paolo Sammarco, ligin en çok gol yiyen takımlarından biri olan ekibini bu zorlu deplasmanda savunma disipliniyle ayakta tutmaya çalışacak. İşte haftanın açılış maçına dair tüm detaylar...

Sassuolo-Hellas Verona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 26. haftasındaki bu önemli karşılaşma, 20 Şubat 2026 Cuma günü, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Sassuolo-Hellas Verona MAÇI HANGİ KANALDA?

Reggio Nell Emilia'daki heyecan dolu Sassuolo-Hellas Verona randevusu, Türkiye'de canlı olarak S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Sassuolo-Hellas Verona MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo: Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Doig; Thorstvedt, Lipani, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente

Hellas Verona: Montipo; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Harroui, Al-Musrati, Niasse, Frese; Bowie, Sarr

"Ne oldu usta hoca Tedesco'ya"
G.Saraylı yıldıza hayran kaldılar! 50 Milyon Euro...
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
Terörsüz Türkiye'de teyit ve tespit süreci: MSB ve MİT'ten Başkan Erdoğan'a kritik rapor
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü...
G.Saray'ın yıldızına Ancelotti kancası!
