Sassuolo-Hellas Verona maçı canlı yayın: Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Sassuolo-Hellas Verona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Mapei Stadyumu'ndaki Sassuolo-Hellas Verona mücadelesini hakem Livio Marinelli yönetecek. Fabio Grosso yönetimindeki Sassuolo, son haftalarda Andrea Pinamonti ve efsane kaptan Domenico Berardi'nin yükselen form grafiğiyle güven tazelese de, savunmanın önemli ismi Tarik Muharemovic'in cezası nedeniyle bu maçta rotasyona gidecek. Konuk ekip Hellas Verona tarafında ise durum oldukça kritik. Teknik direktör Paolo Sammarco, ligin en çok gol yiyen takımlarından biri olan ekibini bu zorlu deplasmanda savunma disipliniyle ayakta tutmaya çalışacak. İşte haftanın açılış maçına dair tüm detaylar...

Sassuolo-Hellas Verona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 26. haftasındaki bu önemli karşılaşma, 20 Şubat 2026 Cuma günü, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Sassuolo-Hellas Verona MAÇI HANGİ KANALDA?

Reggio Nell Emilia'daki heyecan dolu Sassuolo-Hellas Verona randevusu, Türkiye'de canlı olarak S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Sassuolo-Hellas Verona MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo: Muric; Coulibaly, Walukiewicz, Idzes, Doig; Thorstvedt, Lipani, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente

Hellas Verona: Montipo; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Bradaric, Harroui, Al-Musrati, Niasse, Frese; Bowie, Sarr