Spor yazarlarından Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı değerlendirmesi

Tedesco baktı ki işler hiç iyi gitmiyor. İkinci yarıya iki değişiklik yaparak başladı. İlk yarının iki vasat ismi Kerem ve Mert'i kenara alıp, Levent ve Nene'yi sahaya sürdü.

İkinci yarının başında Cherif ile gol pozisyonuna girdik.

Ortega iyi bir kurtarış yaptı.

Ardından yine Kante'nin hatası ile başlayan atakta Nottingham bir gol daha buldu. O kadar kolay bir gol attılar ki.. İnanılır gibi değil! Tedesco skor 3-0 olduktan sonra İsmail'i hatırlayabildi. İş işten geçtikten sonra! İsmail'siz oyuna başlamak bir ihtihardı!