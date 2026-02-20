CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Brest-Marsilya maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ligue 1

Brest-Marsilya maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ligue 1

Ligue 1’de 23. hafta heyecanı, Fransa’nın batısında başlıyor. 27 puanla 12. sırada yer alan ve son 3 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Brest, sahasında 40 puanla 4. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi vizesi için gün sayan Marsilya’yı ağırlıyor. Ev sahibi, taraftarı önünde kazanarak ilk 10 içerisine girmeyi hedeflerken; Habib Beye yönetimindeki Marsilya, deplasmanda hata yapmayarak ilk 3 hattındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki Brest-Marsilya maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 10:26
Brest-Marsilya maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ligue 1

Brest-Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stade Francis-Le Blé'deki Brest-Marsilya karşılaşmasını hakem Romain Lissorgue yönetecek. Ev sahibi Brest, son haftalarda Lille ve Nice gibi güçlü rakiplerinden puan alarak ne kadar dirençli bir takım olduğunu kanıtladı. Ancak kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Mama Balde ve Bradley Locko'nun yokluğu hücum ve savunma rotasyonunda işleri zorlaştırıyor. Konuk ekip Marsilya cephesinde ise tek hedef galibiyet. Ligin gol kralı Mason Greenwood'un formu teknik heyeti sevindirirken, savunmanın bel kemiği Leonardo Balerdi'nin cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması Bavyera ekibi için bir risk oluşturuyor. İşte karşılaşmanın tüm detayları...

Brest-Marsilya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 23. haftasındaki bu önemli karşılaşma, 20 Şubat 2026 Cuma günü, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Brest-Marsilya MAÇI HANGİ KANALDA?

Stade Francis-Le Blé'deki heyecan dolu Brest-Marsilya randevusu, Türkiye'de canlı olarak beIN Connect ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Brest-Marsilya MUHTEMEL 11'LER

Brest: Coudert; Lala, Diaz, Chardonnet, Guindo; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Tousart, Labeau; Ajorque

Marsilya: Rulli; Weah, Pavard, Aguerd, Palmieri; Kondogbia, Hojbjerg; Greenwood, Timber, Gouiri; Aubameyang

ASpor CANLI YAYIN

Dursun Özbek konuşuyor | CANLI
"Buraya sadece ismi gelmiş"
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Terörsüz Türkiye’de teyit ve tespit süreci: MSB ve MİT'ten Başkan Erdoğan'a kritik rapor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanya'dan F.Bahçeli isim flaş iddia!
G.Saraylı yıldıza hayran kaldılar! 50 Milyon Euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mainz 05-Hamburg maç bilgileri! Mainz 05-Hamburg maç bilgileri! 10:43
Alperen Şengün'lü Houston Rockets deplasmanda galip! Alperen Şengün'lü Houston Rockets deplasmanda galip! 10:36
Brest-Marsilya maçı tüm detayları! Brest-Marsilya maçı tüm detayları! 10:26
"Ne oldu usta hoca Tedesco'ya" "Ne oldu usta hoca Tedesco'ya" 08:50
Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçı hangi kanalda? 09:05
G.Saraylı yıldıza hayran kaldılar! 50 Milyon Euro... G.Saraylı yıldıza hayran kaldılar! 50 Milyon Euro... 09:46
Daha Eski
Athletic Bilbao-Elche maç bilgileri! Athletic Bilbao-Elche maç bilgileri! 09:50
Sassuolo-Hellas Verona maçı saat kaçta? Sassuolo-Hellas Verona maçı saat kaçta? 10:08
İspanya'dan F.Bahçeli isim flaş iddia! İspanya'dan F.Bahçeli isim flaş iddia! 10:22
F.Bahçe evinde kaybetti! F.Bahçe evinde kaybetti! 00:58
F.Bahçe'de Skriniar endişesi! Sakatlığı ciddi olabilir F.Bahçe'de Skriniar endişesi! Sakatlığı ciddi olabilir 00:58
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü... F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü... 00:59