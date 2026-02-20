CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Almanya Bundesliga Mainz 05-Hamburg izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bundesliga’da 23. hafta heyecanı, Mainz’da start alıyor. 21 puanla 14. sırada yer alan ve düşme hattıyla arasındaki farkı açmak isteyen Mainz 05, sahasında 25 puanlı Hamburg’u ağırlıyor. Ev sahibi ekip, geçtiğimiz hafta aldığı ağır mağlubiyeti taraftarı önünde unutturmayı hedeflerken; ligin köklü ekibi Hamburg ise son iki maçındaki galibiyet serisini üçe çıkararak Avrupa potasına bir adım daha yaklaşmak istiyor. İki takımın ligin ilk yarısındaki randevusu Hamburg’un 4-0’lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı; Mainz ekibi bu kez Mewa Arena’da rövanşı alıp nefeslenmek niyetinde. Peki Mainz 05-Hamburg maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 10:43
Mewa Arena'daki Mainz 05-Hamburg karşılaşmasını hakem Robin Braun yönetecek. Ev sahibi Mainz 05'te teknik direktör Urs Fischer, sakatlığı bulunan Stefan Bell'den yoksun bir kadroyla sahaya çıkacak. Ancak hücum hattında Nadiem Amiri'nin yükselen formu, ev sahibi ekibin en büyük umudu. Konuk ekip Hamburg tarafında ise teknik direktör Merlin Polzin, deplasman formunu düzeltmek adına bu maçı bir fırsat olarak görüyor. Savunmanın kilit ismi Luka Vuskovic'in cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması konuk ekip için bir risk oluştursa da, Robert Glatzel liderliğindeki hücum hattı Mainz savunmasını zorlayacak. İşte haftanın açılış maçına dair tüm detaylar...

Mainz 05-Hamburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 23. haftasındaki bu önemli karşılaşma, 20 Şubat 2026 Cuma günü, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Mainz 05-Hamburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Mewa Arena'daki heyecan dolu Mainz 05-Hamburg randevusu, Türkiye'de canlı olarak TiviBu Spor 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Mainz 05-Hamburg MUHTEMEL 11'LER

Mainz 05: Batz; Posch, Kohr, Potulski; Da Costa, Lee, Sano, Amiri, Mwene; Silas, Tietz

Hamburg: Fernandes; Capaldo, Elfadli, Torunarigha; Jatta, Remberg, Vieira, Muheim; Konigsdorffer, Glatzel, Otele

"Ne oldu usta hoca Tedesco'ya"
"Buraya sadece ismi gelmiş"
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
10 ilde bahis operasyonu: 32 şüpheli gözaltında | Kulüp yöneticileri kendi takımına kupon yaptı
