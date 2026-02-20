Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçı: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Çaykur Didi Stadyumu'ndaki haftanın açılış mücadelesini hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Ev sahibi Çaykur Rizespor, bu sezon özellikle iç sahada skor üretmekte zorlanmasa da savunma zafiyetleri nedeniyle kritik puanlar kaybetti. Yeşil-mavililerde teknik direktör Recep Uçar, taraftar desteğiyle maça baskılı başlayıp erken bir gol bulmanın hesaplarını yapıyor. Konuk ekip Kocaelispor cephesinde ise işler yolunda; 7. sıradaki yerini koruyan ve sergilediği dirençli futbolla takdir toplayan Körfez ekibi, Rize deplasmanından puanla dönerek üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor. İşte haftanın açılış maçına dair tüm detaylar...

ÇAYKUR RİZESPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasını başlayacak olan Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçı, 20 Şubat Cuma günü oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Çaykur didi Stadyumu'nda, Mehmet Türkmen'in düdüğüyle start alacak mücadelenin başlama saati 20.00 olarak belirlendi.

ÇAYKUR RİZESPOR-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Rize'deki önemli randevu, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-KOCAELİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana; Akaydın, Hojer, Mocsi, Şahin; Pala, Antalyali; Mihaila, Laci, Olawoyin; Sowe

Kocaeli: Değirmenci; Oğuz, Balogh, Smolcic, Haidara; Keita, Show, Bingöl; Keleş, Petkovic, Rivas