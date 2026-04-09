Fenerbahçe'de Christopher Nkunku gelişmesi!
Sezon sonunda yapacağı santrfor transferi doğrultusunda listesine Christopher Nkunku'yu ekleyen Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. AC Milan'ın Fransız golcü ile ilgili yaşadığı dev ikilemin ortaya çıkması ile birlikte sarı-lacivertliler, transferde fırsat kollayacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 09:29
La Gazzetta dello Sport gazetecisi Luca Bianchin, Serie A devinin Nkunku'ya gelecek sezon bir şans daha verip vermeyeceği konusunda karar aşamasında olduğunu aktardı.
Nkunku'nun Massimiliano Allegri yönetiminde henüz istikrarlı bir performans ortaya koyamadığını aktaran Bianchin, oyuncunun yaz transfer döneminde olası bir vedası için ise kulübün mali fedakarlıkta bulunması gerektiğini ifade etti.
Buna göre AC Milan, Nkunku için beklediği 40 milyon euro'luk teklifi almaya oldukça uzak.
20-25 MİLYON EURO'YA GELEBİLİR
İtalyan temsilcisi ya 28 yaşındaki oyuncuyu bir sezon daha takımda tutarak parlamasını bekleyecek ya da 20-25 milyon euro civarı bir rakama transferini gerçekleştirerek beklediği bonservis bedelinde ciddi bir indirime gidecek.
Sezon başında Chelsea'den 37 milyon euro karşılığında transferi gerçekleştirilen Nkunku, Serie A'da 25 mücadelede boy gösterdi ve 1.086 dakika sahada kalırken 5 gol/3 asist katkısı sundu.
2022/23 sezonunda değerini 80 milyon euro'ya kadar çıkaran (RB Leipzig forması ile) Fransız santrforun güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak gösteriliyor.
