CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'ı üzen haber!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nu yeniden gündemine almıştı. İtalyan basını, milli yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 10:36
Trendyol Süper Lig 27. hafta erteleme maçında zorlu Göztepe deplasmanından 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar, sezonun bitmesine sayılı haftalar kala yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

Cimbom, geçtiğimiz transfer dönemlerinde olduğu gibi birçok yıldız ismi kadrosuna katarak ses getirmek istiyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Aslan, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmiyor.

Galatasaray, geçtiğimiz yıllarda da istediği milli yıldızı yeni sezon öncesi kadrosuna katmayı hedefliyor.

"BİR GÜN GALATASARAY'A GELECEK"

Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, tecrübeli futbolcuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda İtalyan basınına verdiği röportajda, "Hakan, Türk milli takımının ikonlarından biri ve Galatasaray taraftarı. Ne zaman olur bilmiyorum ama bir gün onu mutlaka Galatasaray formasıyla göreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"KOLLARIMIZ AÇIK BEKLİYORUZ"

Teknik direktör Okan Buruk ise yaptığı açıklamada, "Hakan'ı 15 yıldır tanıyorum, Galatasaray taraftarıdır ve taraftarlarımız onun buraya gelmesini istiyor. Onu kollarımız açık bekliyoruz." yorumunu yapmıştı.

Yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyeceği konuşulan deneyimli oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

INTER GÖRÜŞMELERE BAŞLIYOR

İtalyan basını, Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlayacağını yazdı.

La Gazzetta dello Sport kaynaklı haberde, İtalyan devinin teknik direktörü Cristian Chivu'nun yıldız futbolcuyu kadroda tutmak istediği belirtildi.

Rumen çalıştırıcının, Hakan'ın dikey ve agresif oyun tarzını mükemmel bulduğu aktarıldı.

RESMİ TEKLİF YAPILMADI

Galatasaray'ın 32 yaşındaki futbolcu için henüz resmi teklif yapmadığı kaydedildi.

Hakan'ın ise Inter'de yıllık 6.5 milyon Euro maaş aldığı ve takımda kalması için maaşında indirime gitmesi gerektiği vurgulandı.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
