Ziraat Türkiye Kupası
TFF 1.Lig Canlı izle: İstanbulspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında, 72 puanla zirvede yer alan Erzurumspor FK, sahasında 40 puanla 16. sırada bulunan İstanbulspor’a konuk oluyor. Geçtiğimiz hafta Iğdır FK’yı geriden gelip mağlup ederek liderliğini perçinleyen Erzurum ekibi, bu maçı da kazanarak Süper Lig kapısını ardına kadar aralamak istiyor. İstanbulspor için ise her puan altın değerinde; konuk takım düşme hattından tamamen uzaklaşmak için sürpriz peşinde. Peki, İstanbulspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 10:26 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 10:28
1. Lig'de normal sezonun sonuna yaklaşırken heyecan zirve yapmış durumda. İstanbulspor, geçtiğimiz hafta Sakaryaspor ile berabere kalarak kritik bir puan kaybı yaşamıştı. 40 puanla düşme potasının hemen üzerinde yer alan İstanbul temsilcisi, taraftarı önünde lideri devirerek hem ligde kalma yolunda dev bir adım atmayı hem de moral bulmayı hedefliyor. Erzurumspor FK tarafında ise tam bir şampiyonluk havası hakim. 72 puanla liderliğini sürdüren konuk ekip, bu sezonun en istikrarlı takımı olarak dikkat çekiyor. Sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan maçı 4-0 gibi net bir skorla kazanan Dadaşlar, İstanbul'dan da 3 puanla dönerek şampiyonluk şarkılarını erkenden söylemeye başlamak niyetinde. İşte maçın yayın bilgileri!

İstanbulspor-Erzurumspor FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 34. haftası kapsamındaki İstanbulspor-Erzurumspor FK maçı, 9 Nisan Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 20.00'de, Çağdaş Altay'ın düdüğüyle start alacak.

İstanbulspor-Erzurumspor FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

F.Bahçe'de Nkunku gelişmesi!
İstanbul devlerine Spalletti şoku!
Yeşilçam’ın yıldızı gözyaşlarıyla seslendi... Usta oyuncu Aynur Aydan’dan duygusal çağrı: "Hala oynamak istiyorum"
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: 14 gözaltı | Norm Ender'den Burak Deniz'e...
Yapay zeka güncelledi! Hangi takım şampiyon olacak?
Hakan'dan G.Saray'ı üzen haber!
Bologna-Aston Villa maçı hangi kanalda? Bologna-Aston Villa maçı hangi kanalda? 11:17
İstanbul devlerine Spalletti şoku! İstanbul devlerine Spalletti şoku! 11:07
Okan Buruk'tan şok açıklama: Hainlik yapılıyor, takımını kim satıyorsa onu ortaya çıkartıp... Okan Buruk'tan şok açıklama: Hainlik yapılıyor, takımını kim satıyorsa onu ortaya çıkartıp... 11:06
Porto-Nottingham Forest maçı hangi kanalda? Porto-Nottingham Forest maçı hangi kanalda? 11:02
Yapay zeka güncelledi! Hangi takım şampiyon olacak? Yapay zeka güncelledi! Hangi takım şampiyon olacak? 11:00
Hakan'dan G.Saray'ı üzen haber! Hakan'dan G.Saray'ı üzen haber! 10:36
Daha Eski
İstanbulspor-Erzurumspor FK maç bilgileri! İstanbulspor-Erzurumspor FK maç bilgileri! 10:26
Boluspor-Sivasspor maç bilgileri! Boluspor-Sivasspor maç bilgileri! 09:58
Fenerbahçe'den dev liste! Fenerbahçe'den dev liste! 09:37
Tedesco için flaş gerçek! Sezon bitmeden... Tedesco için flaş gerçek! Sezon bitmeden... 09:33
F.Bahçe'de Nkunku gelişmesi! F.Bahçe'de Nkunku gelişmesi! 09:29
Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı detayları! Çaykur Rizespor-Samsunspor maçı detayları! 09:18