Beşiktaş'ta Matteo Politano gelişmesi! Transfer kararı belli oldu

Beşiktaş'ta Matteo Politano gelişmesi! Transfer kararı belli oldu

Beşiktaş'ta gelecek sezon kadro planlamaları kapsamında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak siyah-beyazlıların Napoli formasını terleten Matteo Politano'ya teklif götürdüğü öğrenildi. İtalyan yıldızın transferdeki kararı ise duyuruldu. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 13:18
Gelecek sezonda daha iddialı bir kadroyla Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı vermek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Yaz aylarında bir kanat rotasyonunu genişletmek isteyen siyah-beyazlıların radarındaki isim ortaya çıktı.

HEDEFTEKİ İSİM POLITANO

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Napoli forması giyen Matteo Politano ile ilgileniyor. 32 yaşındaki yıldız oyuncuyla ilgilendiğini belirten siyah-beyazlılar, transferde cevap da aldı.

TEKLİFE YANIT GELDİ

Nicolo Schira'nın haberine göre İtalyan oyuncu, geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'ın ilgisini geri çevirdi; daha önce ise Al Shabab tarafından sunulan ve yıllık 7 milyon euro değerinde üç yıllık dev teklifi reddetmişti.

CONTE TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR

Politano'nun bu teklifleri reddetmesinin ana sebebi, teknik direktör Antonio Conte'nin oyuncuyu takımda tutmak istemesi olarak gösteriliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Napoli formasıyla 32 maça çıkan Politano, 2 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen İtalyan futbolcunun sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

