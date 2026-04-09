Galatasaray'ın yıldızından maç sonu çarpıcı sözler! "Hastalıktan ölüyorum"
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında deplasmanda Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılarda o yıldızın mücadelenin ardından söylemiş olduğu, "Hastalıktan ölüyorum" şeklindeki sözleri ise dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 12:44
Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 13:20
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaştı.
Cimbom bu karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrılarak şampiyonluk yolunda hata yapmadı.
Sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın ardından ise dikkat çeken anlar yaşandı.
Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından Trabzonspor'dan eski takım arkadaşı İsmail Köybaşı'ya "Allah çarpsın hastalıktan ölüyorum abi" şeklinde açıklamada bulundu.
Yıldız file bekçisinin mücadeleye rahatsızlığına rağmen çıktığı öğrenilirken ikili arasındaki bu konuşma sosyal medyada geniş yankı buldu.