Bologna-Aston Villa maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa'nın iki numaralı kupasında heyecan İtalya'ya taşınıyor. Bologna, Vincenzo Italiano yönetiminde modern ve cesur futboluyla bu sezon hem Serie A'da hem de Avrupa'da alkış topladı. Lig aşamasında topladığı 15 puanla 10. sırayı alan ve eleme turlarında rüştünü ispatlayan İtalyan temsilcisi, kendi sahasında topa sahip olma oyunuyla rakibini baskı altına almayı hedefliyor. Ev sahibinde hücumun kilit ismi Santiago Castro ve orta sahanın beyni Lewis Ferguson, Villa savunması için en büyük tehditler. Aston Villa ise lig aşamasını 21 puanla 2. sırada bitirerek kalitesini tüm Avrupa'ya gösterdi. Premier Lig'de de zirve mücadelesini sürdüren konuk ekip, Unai Emery'nin taktiksel dehasıyla her maçı finale hazırlar gibi oynuyor. İşte Bologna-Aston Villa maçının detayları!

Bologna-Aston Villa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finali kapsamındaki Bologna-Aston Villa maçı, 9 Nisan Perşembe günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de, İsviçreli hakem Sandro Scharer'in düdüğüyle start alacak.

Bologna-Aston Villa MAÇI HANGİ KANALDA?

Renato Dall Ara'da oynanacak mücadele, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bologna-Aston Villa MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bologna: Ravaglia; Mario, Lucumi, Heggem, Miranda; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Buendia, Rogers; Watkins

