Trabzonspor'da Onuachu: Maçlarımızı kazanıp yolumuza bakmalıyız!

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu için kulübün mağazasında düzenlenen imza günü organizasyonu, taraftarın yoğun ilgisine sahne oldu. Saat 12.00'de başlayan etkinlik öncesinde mağaza önünde uzun kuyruklar oluşurken, artan kalabalık nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı. Taraftarlarla buluşmanın mutluluğunu yaşayan Onuachu, şampiyonluk yarışıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

ONUACHU: MAÇLARIMIZI KAZANIP YOLUMUZA BAKMALIYIZ

Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Onuachu, "Aslında çok fazla yorum yapmadan maçlarımızı kazanıp devam etmemiz gerekiyor. Şu an 4 puanlık bir fark var. Önümüzde oynayacağımız maçlar da var. Bizim de maçlarımızı kazanıp sonucunda neler olacağına sonrasında bakmamız gerekiyor" dedi.

'TARAFTARLARLA İÇ İÇE OLMAK ÇOK GÜZEL'

İmza gününde taraftarlarla bir araya gelmenin kendisi için özel olduğunu ifade eden bordo-mavili oyuncu, "Kendimi çok iyi hissediyorum, taraftarlarla böyle iç içe olmak çok güzel. Bunu daha fazla da yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

'FORMA FİYATI BİN 967 TL'YE DÜŞTÜ

Kulübün yeni sezon formalarında yaptığı fiyat düzenlemesi de organizasyona olan ilgiyi artırdı. Bordo-mavili kulübün formaları bin 967 TL'ye çekmesi, taraftarın hem alışveriş hem de imza günü etkinliğine katılımını da etkiledi. Onuachu, taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaşırken, fotoğraf çektirmek ve forma imzalatmak isteyenler uzun süre bekledi.

MAĞAZA ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Etkinlik alanında sabah saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan taraftarlar, mağaza önünde uzun kuyruklar oluştururken organizasyon yoğun katılımla devam etti.