Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk'a iki talip birden! Dünyaca ünlü ismin yerine...

Okan Buruk'a iki talip birden! Dünyaca ünlü ismin yerine...

Son dakika Galatasaray haberleri: 2022/23 sezonu başında göreve geldiği Galatasaray'da yükselen bir grafik sergileyen Okan Buruk için ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, adı geçtiğimiz günlerde Tottenham ile anılan tecrübeli çalıştırıcıya talip olan iki takımı duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 15:02
Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve üst üste 4. şampiyonluk için yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da Okan Buruk ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Tottenham, Igor Tudor ile yollarını ayırmasının ardından deneyimli çalıştırıcıya talip olmuştu.

İngiliz ekibi, Okan Buruk'un hemen takımın başına geçmesini istemiş ancak 52 yaşındaki çalıştırıcı bu teklifi reddetmiş ve Tottenham da takımın başına Roberto De Zerbi'yi getirmişti.

Liglerde sezon sonunu yaklaşmasıyla berabere başarılı teknik adamla ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

AL ITTIHAD TAKİPTE

İtalyan basını, Okan Buruk'un önümüzdeki haftalarda teknik direktör değişikliğine gidebilecek Al Ittihad'ın adayları arasında yer aldığını yazdı.

Tuttomercato'da yer alan haberde, son günlerde eleştirilere maruz kalan Suudi Arabistan Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun takımdan ayrılabileceği belirtildi.

LAZIO DA İSTİYOR

Al Ittihad'ın yanı sıra Lazio'nun da tecrübeli teknik adamla ilgilendiği aktarıldı.

Maurizio Sarri'nin İtalyan ekibinden ayrılabileceği yazılırken; Buruk'un genç, hırslı ve baskı altında çalışmaya alışkın bir teknik adam olduğunun altı çizildi.

Okan Buruk, 2022/23 sezonu başında geldiği Galatasaray ile çıktığı 197 maçta 2.30 puan ortalaması tutturdu.

