Okan Buruk'a iki talip birden! Dünyaca ünlü ismin yerine...

Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve üst üste 4. şampiyonluk için yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da Okan Buruk ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz ekibi, Okan Buruk'un hemen takımın başına geçmesini istemiş ancak 52 yaşındaki çalıştırıcı bu teklifi reddetmiş ve Tottenham da takımın başına Roberto De Zerbi'yi getirmişti.