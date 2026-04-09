Fenerbahçe'de Milan Skriniar endişesi!
Fenerbahçe'de Zecorner Kayserispor maçının hazırlıkları sürerken Milan Skriniar ile ilgili yaşanan gelişme dikkat çekti. Derbide bir pozisyonda acı çektiği gözlemlenen Slovak stoperin antrenman görüntülerinde yer almaması, sakatlığının tekrar nüksetmiş olma ihtimalini düşündürdü. İşte detaylar...
Beşiktaş derbisi ile birlikte sahalara dönen Skriniar, performansı ile sarı-lacivertlilerde kilit isimlerden biri olmuştu.
90 dakikada 4 tehlike engelleyen ve 3 defa pas arası yapan Slovak oyuncu, attığı 64 pasın 59'unda isabet sağlamış ve %92'lik bir oran yakalamıştı.
Öte yandan derbide sol kanada uzun top attığı bir pozisyonun ardından orta yuvarlakta kısa süreli bir acı çektiği gözlemlenen ve bacağını tutan Skriniar'ın sakatlığının tekrar nüksetmiş olma ihtimali taraftarları endişelendirdi.
Sakatlığı nedeniyle 5'i Trendyol Süper Lig olmak üzere 7 müsabaka kaçıran 31 yaşındaki futbolcu, Slovakya Milli Takımı'na çağrılmış fakat 26 Mart'ta Kosova ile oynanan kritik mücadelede kadroya alınmamıştı.
Ardından bunun sebebinin Skriniar'ın %100 iyileşmeden oynaması durumunda sakatlığının tekrarlama ve kötüleşme ihtimalinin bulunması olduğu aktarılmıştı.
