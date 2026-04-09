Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de normal sezonun sonuna yaklaşılırken Fenerbahçe Beko, play-off kapısını ardına kadar aralamak için dev bir sınava çıkıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadelede rakip, Avrupa basketbolunun kalesi Real Madrid. Geride kalan 36 haftada 23 galibiyetle haftaya 3. sırada giren sarı-lacivertliler, son haftalarda yaşanan puan kayıplarını bu dev maçla telafi etmek niyetinde. Sezonun ilk yarısında Madrid'de oynanan karşılaşmayı 84-58 gibi farklı bir skorla kaybeden Fenerbahçe Beko, hem bu maçın rövanşını almayı hem de play-off biletini son hafta öncesi cebine koymayı amaçlıyor. Mağlubiyet durumunda ise play-off şansı diğer rakiplerin alacağı sonuçlara kalacak olan temsilcimiz, ilk 6 içindeki yerini sağlama alarak doğrudan play-off etabına geçme hesapları yapıyor. İşte Fenerbahçe Beko-Real Madrid maçının detayları!

FENERBAHÇE BEKO-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague 37. hafta mücadelesi olan Fenerbahçe Beko-Real Madrid karşılaşması, 9 Nisan 2026 Perşembe günü oynanacak. Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı bu dev randevunun hava atışı saat 20.45'te yapılacak.

FENERBAHÇE BEKO-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin play-off yolundaki bu hayati müsabakası, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç öncesi özel analizler ve play-off ihtimalleri tüm detaylarıyla ekran başında olacak.

PLAY-OFF AŞKINA

Ligde oynadığı son 4 maçı kaybeden sarı-lacivertliler, son olarak İsrail'den Hapoel IBI ekibine 95-80 mağlup oldu. Geride kalan 36 haftada 23 galibiyet, 13 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya 3. sırada giriyor. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı 84-58 kaybetti. Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i yenerse play-off'u garantileyecek. Sarı-lacivertliler mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçlarına göre normal sezonda ilk 6'yı garantileyerek son maçlar öncesi play-off bileti alabilir.