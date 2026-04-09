Spalletti'den Süper Lig'de planları altüst edecek transfer listesi!

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanması durumunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Serie A temsilcisinin radarında yer alan yıldız isimler Darwin Nunez, Marcos Senesi, Leon Goretzka ve Bernardo Silva oldu.

ÖNCELİKLİ HEDEF NUNEZ Juventus'un Al Hilal forması giyen ve adı Fenerbahçe ile anılan Darwin Nunez için yoklama yaptığı aktarıldı. İtalyan ekibi, Suudi Pro Lig'de zor bir sezon geçiren Uruguaylı forvet hakkında kulübünden bilgi istedi.