Spalletti'den Süper Lig'de planları altüst edecek transfer listesi!
Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun sonuna yaklaşılırken İstanbul devleri, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına yoğunlaştı. Öte yandan Juventus'un Luciano Spalletti'nin oluşturduğu liste doğrultusunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a tam 4 transferde rakip olmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 11:07
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanması durumunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Serie A temsilcisinin radarında yer alan yıldız isimler Darwin Nunez, Marcos Senesi, Leon Goretzka ve Bernardo Silva oldu.
ÖNCELİKLİ HEDEF NUNEZ
Juventus'un Al Hilal forması giyen ve adı Fenerbahçe ile anılan Darwin Nunez için yoklama yaptığı aktarıldı. İtalyan ekibi, Suudi Pro Lig'de zor bir sezon geçiren Uruguaylı forvet hakkında kulübünden bilgi istedi.
Şu anda Serie A'da 5. sırada bulunan ve sezonu ilk 4'te tamamlaması durumunda Şampiyonlar Ligi biletini kapacak olan siyah-beyazlıların sezon sonunda bedelsiz transfer edebileceği oyuncuları da takip ettiği ortaya çıktı.
Bu doğrultuda Bournemouth'tan Marcos Senesi, Bayern Münih'ten Leon Goretzka ve Manchester City'den Bernardo Silva listenin üst sıralarında yer aldı.
İstanbul devlerinin transferde öncelikli hedefleri olduğu bilinen yıldız isimler için temasların ise Devler Ligi'ne katılımın kesinleşmesinin ardından gerçekleşeceği kaydedildi.
DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
