Fenerbahçe'nin yaz bombasını duyurdular! Tarihi bonservisle gelecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde kadrosunda önemli değişiklikler yapmayı hazırlanan Fenerbahçe'den gündemi sarsacak bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin, kariyerini Premier Lig'de sürdüren yıldız futbolcu için kulüp tarihine geçecek bir bonservis bedeli teklif edeceği iddia edildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 13:29
Başta stoper ve forvet olmak üzere pek çok transfer yapması beklenen Fenerbahçe'de önceliklerden birisi de orta saha transferi.
8 numara takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi İngiltere'de buldu.
PAPE MATAR SARR İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Turkish-Football kaynaklı haberde; sarı-lacivertliler, Tottenham forması giyen Pape Matar Sarr için görüşmelere başladı.
Haberde İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Roberto De Zerbi'nin orta sahada revizyon yapmayı planladığı belirtildi.
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Yves Bissouma'nın da takımdan ayrılacağı vurgulanırken, Juventus forması giyen Manuel Locatelli ile ilgilenen Tottenham'ın, kadronun yeniden yapılanmasını finanse etmek için Sarr'ı elden çıkarabileceği aktarıldı.
35 MİLYON EURO ÖNERİLECEK
Fenerbahçe'nin Senegalli orta saha oyuncusu için 35 milyon Euro teklif etmeyi düşündüğü kaydedildi.
23 yaşındaki futbolcu, 35 milyon Euro karşılığında sarı-lacivertlilere transfer olması halinde kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçecek. Fenerbahçe'nin en pahalı transferi unvanı, ara transfer döneminde bonservisine 28 milyon Euro ödenen Matteo Guendouzi'de bulunuyor.
Pape Matar Sarr, bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 33 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Premier Lig ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Senegalli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 32 milyon Euro olarak gösteriliyor.
