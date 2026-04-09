Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'nin yaz bombasını duyurdular! Tarihi bonservisle gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde kadrosunda önemli değişiklikler yapmayı hazırlanan Fenerbahçe'den gündemi sarsacak bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin, kariyerini Premier Lig'de sürdüren yıldız futbolcu için kulüp tarihine geçecek bir bonservis bedeli teklif edeceği iddia edildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 13:29
Trendyol Süper Lig'de bitime 6 hafta kala lider Galatasaray'ın 4 puan önünde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Sezon sonunda olağanüstü kongreye gitme kararı alan sarı-lacivertliler, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kanarya, 2026/27 sezonu öncesi yapacağı takviyelerle adından sıkça söz ettirmek istiyor.

Başta stoper ve forvet olmak üzere pek çok transfer yapması beklenen Fenerbahçe'de önceliklerden birisi de orta saha transferi.

8 numara takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi İngiltere'de buldu.

PAPE MATAR SARR İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Turkish-Football kaynaklı haberde; sarı-lacivertliler, Tottenham forması giyen Pape Matar Sarr için görüşmelere başladı.

Haberde İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Roberto De Zerbi'nin orta sahada revizyon yapmayı planladığı belirtildi.

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Yves Bissouma'nın da takımdan ayrılacağı vurgulanırken, Juventus forması giyen Manuel Locatelli ile ilgilenen Tottenham'ın, kadronun yeniden yapılanmasını finanse etmek için Sarr'ı elden çıkarabileceği aktarıldı.

35 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Fenerbahçe'nin Senegalli orta saha oyuncusu için 35 milyon Euro teklif etmeyi düşündüğü kaydedildi.

23 yaşındaki futbolcu, 35 milyon Euro karşılığında sarı-lacivertlilere transfer olması halinde kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçecek. Fenerbahçe'nin en pahalı transferi unvanı, ara transfer döneminde bonservisine 28 milyon Euro ödenen Matteo Guendouzi'de bulunuyor.

Pape Matar Sarr, bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 33 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Premier Lig ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Senegalli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 32 milyon Euro olarak gösteriliyor.

F.Bahçe'ye sakatlık müjdesi!
İstanbul devlerine Spalletti şoku!
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: 14 gözaltı | Norm Ender'den Burak Deniz'e...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın yıldızından dikkat çeken sözler! "Hastalıktan..."
Hakan'dan G.Saray'ı üzen haber!
SON DAKİKA
Beşiktaş'ta flaş Politano gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Politano gelişmesi! 13:18
G.Saray'ın yıldızından dikkat çeken sözler! "Hastalıktan..." G.Saray'ın yıldızından dikkat çeken sözler! "Hastalıktan..." 12:44
İşte erteleme maçının VAR hakemi İşte erteleme maçının VAR hakemi 12:11
Süper Lig'de 29. hafta başlıyor! Süper Lig'de 29. hafta başlıyor! 12:03
Fırtına'dan Tekke ile puan ortalaması yükseldi Fırtına'dan Tekke ile puan ortalaması yükseldi 12:01
Nuggets üst üste 10. galibiyetini aldı Nuggets üst üste 10. galibiyetini aldı 11:59
Daha Eski
Beşiktaş'ta 23 ayrılık birden! Beşiktaş'ta 23 ayrılık birden! 11:38
Bologna-Aston Villa maçı hangi kanalda? Bologna-Aston Villa maçı hangi kanalda? 11:17
İstanbul devlerine Spalletti şoku! İstanbul devlerine Spalletti şoku! 11:07
Okan Buruk'tan şok açıklama: Hainlik yapılıyor, takımını kim satıyorsa onu ortaya çıkartıp... Okan Buruk'tan şok açıklama: Hainlik yapılıyor, takımını kim satıyorsa onu ortaya çıkartıp... 11:06
Porto-Nottingham Forest maçı hangi kanalda? Porto-Nottingham Forest maçı hangi kanalda? 11:02
Yapay zeka güncelledi! Hangi takım şampiyon olacak? Yapay zeka güncelledi! Hangi takım şampiyon olacak? 11:00