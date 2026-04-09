Beşiktaş'ta 23 ayrılık birden! Sergen Yalçın biletlerini kesti
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Beşiktaş, sil baştan bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda tam 23 isimle yollarını ayırma kararı aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 11:38 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 11:40
23 İSİM VEDA EDECEK
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Devis Vasquez, Djalo, Gökhan Sazdağı, Rashica, Ndidi, Cerny, Salih Uçan, Taylan Bulut, Cengiz Ünder, El Bilal ve Jota Silva ile yolların ayrılması planlanırken; kiralıktan dönecek Musrati, Muçi, Amir Hadziahmetovic, Onana, Joao Mario, Tayyip Talha Sanuç, Can Keleş, Ricardo, Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi, Fahri Ay ve Arda Kılıç da kadro planlamasında düşünülmüyor.
Beşiktaş yönetimi, bu geniş ayrılık listesinin ardından daha dinamik, daha dengeli ve teknik heyetin oyun anlayışına uygun bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını hızlandıracak.
TRANSFERE 100 MİLYON EURO AYRILDI
Başkan Serdal Adalı, gelecek sezon 100 milyon Euro'luk bütçeyi tamamen transferlere ayırdı. Bu arada Serdal Adalı, Sergen Yalçın ve Cerny, 'futbolun itibarını zedelemeye' yönelik sözleri sebebiyle tedbirsiz, Agbadou ise 'hakaret' iddiasıyla tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.