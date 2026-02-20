CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı!

Son dakika haberi: TFF, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 12:07 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 12:16
Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 23. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

20 ŞUBAT CUMA

20.00 Çaykur Rizespor-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

21 ŞUBAT CUMARTESİ

13.30 ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ömer Faruk Turtay

16.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 ŞUBAT PAZARTESİ

13.30 Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Çağdaş Altay

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Beşiktaş-Göztepe: Ozan Ergün

23 ŞUBAT PAZARTESİ:

20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Yasin Kol

"Buraya sadece ismi gelmiş"
G.Saray'dan Noa Lang'ın bonservisini alacak mı?
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
10 ilde bahis operasyonu: 32 şüpheli gözaltında | Kulüp yöneticileri kendi takımına kupon yaptı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanya'dan F.Bahçeli isim flaş iddia!
"Ne oldu usta hoca Tedesco'ya"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor'dan "bahis" operasyonu açıklaması Konyaspor'dan "bahis" operasyonu açıklaması 11:25
Özbek'ten adaylık açıklaması! Özbek'ten adaylık açıklaması! 11:22
Wilfred Ndidi'den transfer itirafı! Wilfred Ndidi'den transfer itirafı! 11:02
Athletic Bilbao-Elche maç bilgileri! Athletic Bilbao-Elche maç bilgileri! 09:50
Sassuolo-Hellas Verona maçı saat kaçta? Sassuolo-Hellas Verona maçı saat kaçta? 10:08
İspanya'dan F.Bahçeli isim flaş iddia! İspanya'dan F.Bahçeli isim flaş iddia! 10:22
Daha Eski
Brest-Marsilya maçı tüm detayları! Brest-Marsilya maçı tüm detayları! 10:26
Alperen Şengün'lü Houston Rockets deplasmanda galip! Alperen Şengün'lü Houston Rockets deplasmanda galip! 10:36
Mainz 05-Hamburg maç bilgileri! Mainz 05-Hamburg maç bilgileri! 10:43
Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik 00:59
Pereira: Bir Türk gibi hissediyordum Pereira: Bir Türk gibi hissediyordum 00:59
Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum 01:04