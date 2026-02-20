CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol YARI FİNAL CANLI İZLE | Beşiktaş Gain-Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda?

YARI FİNAL CANLI İZLE | Beşiktaş Gain-Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası’nda heyecan dorukta! Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final’in ilk yarı final müsabakasında Beşiktaş GAİN ile Anadolu Efes, final bileti için karşı karşıya geliyor. Türkiye Kupası’nı 12 kezle müzesine en çok götüren takım unvanına sahip Anadolu Efes, bu üstünlüğünü korumak isterken; siyah-beyazlılar dev rakibini eleyerek şampiyonluk yolunda kritik bir adım atmayı hedefliyor. Basketbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes maçı, kupa tarihindeki rekabeti yeniden alevlendirirken, kazanan taraf pazar günü oynanacak büyük finalde şampiyonluk mücadelesi verecek. İşte Beşiktaş Gain-Anadolu Efes maçının canlı yayın bilgileri...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 12:03
YARI FİNAL CANLI İZLE | Beşiktaş Gain-Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda?

Türkiye basketbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda, 20-22 Şubat tarihlerini kapsayan Dörtlü Final heyecanı start alıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak yarı finalin açılış maçında Beşiktaş GAİN ile Anadolu Efes parkeye çıkacak. Son iki sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko'nun ardından kupayı müzesine götürmek isteyen iki İstanbul devi, sezonun en kritik randevularından birinde kozlarını paylaşacak. Kupa tarihinde 12 şampiyonlukla zirvede yer alan lacivert-beyazlılar ile tarihinde bir kez bu mutluluğu yaşayan siyah-beyazlıların bu mücadelesi, basketbol tutkunlarına unutulmaz bir yarı final şöleni vadediyor. Peki Beşiktaş Gain-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ GAIN-ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE | A SPOR

Beşiktaş Gain-Anadolu Efes maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ GAIN-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası yarı finalinin açılış müsabakası olan Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes maçı, 20 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak. İstanbul'un basketbol kalbi Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan bu dev randevu, saat 17.15'te başlayacak. Dörtlü Final'in ilk maçı olması sebebiyle büyük önem taşıyan karşılaşmada, kazanan ekip pazar günü oynanacak büyük finalde yer almaya hak kazanan ilk takım olacak.

Beşiktaş Gain-Anadolu Efes maçı hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ GAIN-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Kupa heyecanını ekran başından takip etmek isteyen basketbolseverler için bu kritik eşleşme naklen yayınlanacak. Beşiktaş GAİN ile Anadolu Efes arasındaki yarı final mücadelesi, A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. Maç öncesi röportajlar, devre arası analizleri ve maç sonu değerlendirmeleriyle tüm kupa coşkusu TRT Spor ekranlarında basketbol tutkunlarıyla buluşacak.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan Noa Lang'ın bonservisini alacak mı?
Özbek'ten adaylık açıklaması!
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
10 ilde bahis operasyonu: 32 şüpheli gözaltında | Kulüp yöneticileri kendi takımına kupon yaptı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanya'dan F.Bahçeli isim flaş iddia!
"Ne oldu usta hoca Tedesco'ya"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor'dan "bahis" operasyonu açıklaması Konyaspor'dan "bahis" operasyonu açıklaması 11:25
Özbek'ten adaylık açıklaması! Özbek'ten adaylık açıklaması! 11:22
Wilfred Ndidi'den transfer itirafı! Wilfred Ndidi'den transfer itirafı! 11:02
Athletic Bilbao-Elche maç bilgileri! Athletic Bilbao-Elche maç bilgileri! 09:50
Sassuolo-Hellas Verona maçı saat kaçta? Sassuolo-Hellas Verona maçı saat kaçta? 10:08
İspanya'dan F.Bahçeli isim flaş iddia! İspanya'dan F.Bahçeli isim flaş iddia! 10:22
Daha Eski
Brest-Marsilya maçı tüm detayları! Brest-Marsilya maçı tüm detayları! 10:26
Alperen Şengün'lü Houston Rockets deplasmanda galip! Alperen Şengün'lü Houston Rockets deplasmanda galip! 10:36
Mainz 05-Hamburg maç bilgileri! Mainz 05-Hamburg maç bilgileri! 10:43
Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik 00:59
Pereira: Bir Türk gibi hissediyordum Pereira: Bir Türk gibi hissediyordum 00:59
Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum Ülke puanımız güncellendi! İşte son durum 01:04