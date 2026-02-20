Galatasaray'dan Çağrı Balta açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken, son günlerde kamuoyunu meşgul eden Çağrı Balta iddialarına da değindi. İşte detaylar...
FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ
Genç futbolcunun Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı ve ezeli rakip Fenerbahçe Spor Kulübü ile prensipte anlaştığı yönündeki iddialar son günlerde spor kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
Süreçle ilgili olarak Balta ailesinin avukatından da bir açıklama gelmiş, Çağrı Balta'nın Galatasaray antrenmanlarına katılmayacağı belirtilmişti.
