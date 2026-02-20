CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'dan Çağrı Balta açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

Galatasaray'dan Çağrı Balta açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken, son günlerde kamuoyunu meşgul eden Çağrı Balta iddialarına da değindi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 12:39
Galatasaray'dan Çağrı Balta açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısında forma giyen genç oyuncunun geleceğiyle ilgili çıkan haberler üzerine soruyu yanıtlayan Dursun Özbek, kamuoyunu meşgul eden soruya yanıt verdi.

Galatasaray'dan Çağrı Balta açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

Dursun Özbek, "Çağrı Hakan Balta için açıklamalarımızı yaptık. Onun dışında söylemek istediğim bir şey yok.

Galatasaray'dan Çağrı Balta açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

Hakan Balta önemli bir oyuncumuzdu ve kaptanlığımızı yaptı. Onun oğlu da bizim oyuncumuz ve sözleşmemiz var. Yaptığımız açıklamaların yeterli olduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Galatasaray'dan Çağrı Balta açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ
Genç futbolcunun Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı ve ezeli rakip Fenerbahçe Spor Kulübü ile prensipte anlaştığı yönündeki iddialar son günlerde spor kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Galatasaray'dan Çağrı Balta açıklaması! Fenerbahçe'ye transferi...

Süreçle ilgili olarak Balta ailesinin avukatından da bir açıklama gelmiş, Çağrı Balta'nın Galatasaray antrenmanlarına katılmayacağı belirtilmişti.

