CANLI yarı final | Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI yarı final | Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası’nın son iki sezondaki şampiyonu Fenerbahçe Beko, unvanını korumak ve üst üste üçüncü kez kupayı müzesine götürmek için yarı finalde Türk Telekom ile karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak Dörtlü Final’in ikinci maçında sarı-lacivertliler, 9 şampiyonlukla kovaladığı 'en çok kupa kazanan takım' unvanına bir adım daha yaklaşmak; Ankara temsilcisi Türk Telekom ise tarihindeki ikinci Türkiye Kupası zaferine giden yolda dev rakibini saf dışı bırakmak istiyor. Peki Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 13:37
CANLI yarı final | Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı, günün ikinci büyük randevusu olan Fenerbahçe Beko-Türk Telekom mücadelesiyle zirveye taşınıyor. Beşiktaş-Anadolu Efes maçının hemen ardından başlayacak olan bu kritik karşılaşmada, kupanın son şampiyonu Fenerbahçe Beko favori olarak parkeye çıkıyor. Sarunas Jasikevicius yönetiminde hem EuroLeague'de hem de ligde fırtına gibi esen sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nı 10. kez kazanmak için Ankara ekibi karşısında hata yapmak istemiyor. Ligde dişli rakiplerinden biri olan Türk Telekom ise savunma sertliği ve hücum disipliniyle rakibini durdurup 20 Şubat Pazar günü oynanacak büyük finalin ikinci biletini kapmanın hesaplarını yapıyor. İşte Fenerbaçe Beko-Türk Telekom canlı yayın bilgileri...

Fenerbahçe Beko-Türk Telekom MAÇI CANLI İZLE | A SPOR

Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Beko-Türk Telekom MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası yarı finalindeki ikinci eşleşme olan Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı, 20 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki bu dev mücadele, saat 20.45'te başlayacak. Kazanan takım, pazar akşamı şampiyonluk için Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Türk Telekom MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol tutkunlarının büyük bir merakla beklediği bu kupa randevusu, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Günün ikinci yarı final maçı da şifresiz yayınla tüm spor severlerin erişimine açık olacak.

