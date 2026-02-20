Fenerbahçe'den Milan Skriniar açıklaması! Sahalara dönüş tarihi...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan Nottingham Forest maçında sakatlanan kaptan Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın kaptanı Milan Skriniar'ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Slovak savunmacı, mücadelenin 26. dakikasında sakatlanarak yerini Çağlar Söyüncü'ye bırakmıştı.
Sağlık durumu bilgilendirme
SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?
A Spor'da yer alan habere göre, Slovak stoper 1.5 ay forma giyemeyecek.
Milan Skriniar bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta görev alırken 2 gol kaydetti.