CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Milan Skriniar açıklaması! Sahalara dönüş tarihi...

Fenerbahçe'den Milan Skriniar açıklaması! Sahalara dönüş tarihi...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan Nottingham Forest maçında sakatlanan kaptan Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. İşte Slovak stoperin sahalara dönüş tarihi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 13:42 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 13:59
Fenerbahçe'den Milan Skriniar açıklaması! Sahalara dönüş tarihi...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan Nottingham Forest maçında sakatlanan kaptan Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın kaptanı Milan Skriniar'ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Slovak savunmacı, mücadelenin 26. dakikasında sakatlanarak yerini Çağlar Söyüncü'ye bırakmıştı.

Sağlık durumu bilgilendirme

Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar'ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir @MedicanaSaglik Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi… pic.twitter.com/gcTTEAOB2E

SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

A Spor'da yer alan habere göre, Slovak stoper 1.5 ay forma giyemeyecek.

Milan Skriniar bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta görev alırken 2 gol kaydetti.

G.Saray Noa Lang'ın bonservisini alacak mı?
G.Saray'dan Çağrı Balta açıklaması! Transferi...
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
10 ilde bahis operasyonu: 32 şüpheli gözaltında | Kulüp yöneticileri kendi takımına kupon yaptı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Buraya sadece ismi gelmiş"
Özbek yeniden aday olacak mı? Açıkladı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Skriniar açıklaması! F.Bahçe'den Skriniar açıklaması! 13:41
Fenerbaçe Beko-Türk Telekom maç bilgileri! Fenerbaçe Beko-Türk Telekom maç bilgileri! 13:37
EuroLeague yönetiminden şaka gibi ceza! EuroLeague yönetiminden şaka gibi ceza! 13:16
Konyaspor'dan "bahis" operasyonu açıklaması Konyaspor'dan "bahis" operasyonu açıklaması 11:25
G.Saray Noa Lang'ın bonservisini alacak mı? G.Saray Noa Lang'ın bonservisini alacak mı? 11:58
Beşiktaş Gain-Anadolu Efes maçı yayın bilgileri! Beşiktaş Gain-Anadolu Efes maçı yayın bilgileri! 12:03
Daha Eski
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı! 12:06
Okan Buruk'un sözleşmesi uzatılacak mı? Dursun Özbek yanıtladı Okan Buruk'un sözleşmesi uzatılacak mı? Dursun Özbek yanıtladı 12:24
G.Saray'dan Çağrı Balta açıklaması! Transferi... G.Saray'dan Çağrı Balta açıklaması! Transferi... 12:38
"Buraya sadece ismi gelmiş" "Buraya sadece ismi gelmiş" 08:32
"Ne oldu usta hoca Tedesco'ya" "Ne oldu usta hoca Tedesco'ya" 08:50
Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçı hangi kanalda? Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçı hangi kanalda? 09:05