Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin sezon sonunda Jadon Sancho için harekete geçeceği kaydedildi. Aston Villa'da kiralık oynayan yıldız kanat oyuncusunun bonservisini elinde tutan Manchester United'dan ayrılmak istediği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'den Jadon Sancho bombası! Resmi teklif...

Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe için sürpriz bir isim öne çıktı.

Fenerbahçe'den Jadon Sancho bombası! Resmi teklif...

İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin sezon sonunda Jadon Sancho için harekete geçebileceğini yazdı.

Fenerbahçe'den Jadon Sancho bombası! Resmi teklif...

Aston Villa'da kiralık oynayan 25 yaşındaki İngiliz hücum oyuncusunun mutlu olmadığı belirtildi.

Fenerbahçe'den Jadon Sancho bombası! Resmi teklif...

Bonservisi Manchester United'da olan Sancho'nun yeni bir kulüp aradığı aktarıldı.

Fenerbahçe'den Jadon Sancho bombası! Resmi teklif...

Son 3 sezondur hep kiralık gönderilen başarılı futbolcunun artık kalıcı bir takım istediği vurgulandı.

Fenerbahçe'den Jadon Sancho bombası! Resmi teklif...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız kanat oyuncusunun tekliflere açık olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'den Jadon Sancho bombası! Resmi teklif...

İngiltere'de çıkan haberlerde de Fenerbahçe'nin şimdiden Jadon Sancho konusunda istekli olduğu ve yıldız futbolcuya resmi teklif götürebileceği vurgulandı.

Fenerbahçe'den Jadon Sancho bombası! Resmi teklif...

25 RESMİ MAÇTA FORMA GİYDİ

Jadon Sancho bu sezon Aston Villa'da 25 resmi maça çıktı. Sezon başında kiralanan İngiliz yıldız 1 gol atarken 1 de gol pası verdi.

Fenerbahçe'den Jadon Sancho bombası! Resmi teklif...

Sancho'nun tek golü de Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de oynanan maçta Aston Villa formasıyla Fenerbahçe'ye karşı gelmişti.

Fenerbahçe'den Jadon Sancho bombası! Resmi teklif...

Jadon Sancho, Aston Villa formasıyla bu sezon İngiltere Premier Lig'de 15 maçta forma giydi. Sancho, 578 dakika süre aldı.

