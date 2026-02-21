Fenerbahçe'den Jadon Sancho bombası! Resmi teklif...
Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin sezon sonunda Jadon Sancho için harekete geçeceği kaydedildi. Aston Villa'da kiralık oynayan yıldız kanat oyuncusunun bonservisini elinde tutan Manchester United'dan ayrılmak istediği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Bonservisi Manchester United'da olan Sancho'nun yeni bir kulüp aradığı aktarıldı.
Son 3 sezondur hep kiralık gönderilen başarılı futbolcunun artık kalıcı bir takım istediği vurgulandı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız kanat oyuncusunun tekliflere açık olduğu kaydedildi.
İngiltere'de çıkan haberlerde de Fenerbahçe'nin şimdiden Jadon Sancho konusunda istekli olduğu ve yıldız futbolcuya resmi teklif götürebileceği vurgulandı.
25 RESMİ MAÇTA FORMA GİYDİ
Jadon Sancho bu sezon Aston Villa'da 25 resmi maça çıktı. Sezon başında kiralanan İngiliz yıldız 1 gol atarken 1 de gol pası verdi.
Sancho'nun tek golü de Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de oynanan maçta Aston Villa formasıyla Fenerbahçe'ye karşı gelmişti.
Jadon Sancho, Aston Villa formasıyla bu sezon İngiltere Premier Lig'de 15 maçta forma giydi. Sancho, 578 dakika süre aldı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.