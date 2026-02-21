CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de mağlubiyetin faturası Tedesco'ya kesildi!

Fenerbahçe'de mağlubiyetin faturası Tedesco'ya kesildi!

Fenerbahçe, sahasında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olarak tur şansını mucizelere bıraktı. Sarı-lacivertli ekipte Domenico Tedesco’nun ilk 11 tercihi ve maç boyunca uyguladığı kararlar mücadelenin ardından eleştirilerin odağı haline geldi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de mağlubiyetin faturası Tedesco'ya kesildi!

Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçında evinde Nottingham Forest'e 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun hataları dikkat çekti. Tedesco'nun hem ilk 11'de hem de oyunculara görev verdiği mevkilerde hatalı kararlar vererek eleştirileri topladı. Öte yandan İtalyan teknik adam, oyuna sonradan müdahalelerde de istediği sonuçları alamadı. Özellikle orta saha ve hücum hattında yaşanan karmaşa Nottingham Forest karşısında farklı yenilgiyi adım adım hazırladı.

KANTE'DEN VERİM ALAMADI

Süper Lig'deki son Trabzonspor maçındaki, İsmail-Kante-Guendouzi orta saha üçlüsünü bozan Tedesco, fiziksel olarak tam hazır olmayan Kante ile Guendouzi'yi yan yana oynatıp, ön alanda 4 hücumcu; Kerem, Asensio, Talisca, Cherif dörtlüsünü sahaya sürdü. Kante, 6 numara yerine 8 numarada oynayınca fiziksel eksikliğiyle oyundan düştü. Kariyerinde ilk uluslararası sınavına çıkan Cherif de İngiliz ekibine karşı varlık gösteremedi. Asensio, Talisca ve Kerem arasındaki başarılı bağlantı da koptu.

DEĞİŞİKLİKLER İŞE YARAMADI

Henüz karşılaşmanın ilk yarısında 2-0 geriye düşen ve Nottingham Forest'e karşı çok etkisiz kalan Fenerbahçe'de sonradan oyuna giren isimler de başarılı olamadı. İkinci yarının başında Mert Müldür-Kerem Aktürkoğlu çıkarken Levent Mercan-Dorgeles Nene ikilisi oyuna girdi. 60'ta Talisca oyundan çıkarken, 76'da da Fred-Kante değişikliği geldi. Domenico Tedesco'nun oyuna sürdüğü hiçbir isim etkili olamadı. Geçmiş maçlarda hamleleriyle beğeni toplayan Tedesco bu kez eleştirilerin odağı haline geldi.

Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Sözde gazeteci Alican Uludağ tutuklandı: Alman Lobisi harekete geçti
