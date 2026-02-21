Fenerbahçe'de mağlubiyetin faturası Tedesco'ya kesildi!

Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçında evinde Nottingham Forest'e 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun hataları dikkat çekti. Tedesco'nun hem ilk 11'de hem de oyunculara görev verdiği mevkilerde hatalı kararlar vererek eleştirileri topladı. Öte yandan İtalyan teknik adam, oyuna sonradan müdahalelerde de istediği sonuçları alamadı. Özellikle orta saha ve hücum hattında yaşanan karmaşa Nottingham Forest karşısında farklı yenilgiyi adım adım hazırladı.

KANTE'DEN VERİM ALAMADI

Süper Lig'deki son Trabzonspor maçındaki, İsmail-Kante-Guendouzi orta saha üçlüsünü bozan Tedesco, fiziksel olarak tam hazır olmayan Kante ile Guendouzi'yi yan yana oynatıp, ön alanda 4 hücumcu; Kerem, Asensio, Talisca, Cherif dörtlüsünü sahaya sürdü. Kante, 6 numara yerine 8 numarada oynayınca fiziksel eksikliğiyle oyundan düştü. Kariyerinde ilk uluslararası sınavına çıkan Cherif de İngiliz ekibine karşı varlık gösteremedi. Asensio, Talisca ve Kerem arasındaki başarılı bağlantı da koptu.

DEĞİŞİKLİKLER İŞE YARAMADI

Henüz karşılaşmanın ilk yarısında 2-0 geriye düşen ve Nottingham Forest'e karşı çok etkisiz kalan Fenerbahçe'de sonradan oyuna giren isimler de başarılı olamadı. İkinci yarının başında Mert Müldür-Kerem Aktürkoğlu çıkarken Levent Mercan-Dorgeles Nene ikilisi oyuna girdi. 60'ta Talisca oyundan çıkarken, 76'da da Fred-Kante değişikliği geldi. Domenico Tedesco'nun oyuna sürdüğü hiçbir isim etkili olamadı. Geçmiş maçlarda hamleleriyle beğeni toplayan Tedesco bu kez eleştirilerin odağı haline geldi.