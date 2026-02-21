CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İkas Eyüpspor-Gençlerbirliği CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İkas Eyüpspor-Gençlerbirliği CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de 23. hafta heyecanı, İstanbul’da alt sıraları ateşe atan bir randevuyla devam ediyor. 18 puanla 16. sırada yer alan ve düşme potasından bir an evvel uzaklaşmak isteyen İkas Eyüpspor, sahasında 23 puanlı Natura Dünyası Gençlerbirliği’ni ağırlıyor. Son haftalarda Başakşehir ve Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetlerle sarsılan Eyüpspor, taraftarı önünde kazanarak yeni bir sayfa açmayı hedeflerken; Levent Şahin yönetimindeki başkent ekibi ise deplasmandan puanla dönerek nefes almak istiyor. Peki İkas Eyüpspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 08:51 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 09:04
İkas Eyüpspor-Gençlerbirliği CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İkas Eyüpspor-Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki İkas Eyüpspor-Gençlerbirliği karşılaşmasını hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek. Ev sahibi Eyüpspor, teknik direktör Atila Gerin önderliğinde topa sahip olma oyununu sürdürmek istese de son haftalarda gol yollarında yaşanan tıkanıklığı bu maçta aşmanın hesaplarını yapıyor. Konuk ekip Gençlerbirliği cephesinde ise işler bir nebze daha sakin olsa da, kırmızı-siyahlılar deplasman karnesini düzelterek küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını korumak niyetinde. İstanbul'da parçalı bulutlu bir havada oynanacak bu kritik mücadelenin tüm detayları netleşti. İşte karşılaşmaya dair bilgiler...

İKAS EYÜPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki kritik İkas Eyüpspor-Gençlerbirliği karşılaşması, 21 Şubat Cumartesi günü, saat 13.30'da başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul'daki bu puan mücadelesi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

İKAS EYÜPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11'LER

İkas Eyüpspor: Yılmaz, Meras, Satlı, Onguene, Ulvan; Akbaba, Legowski, Gezek; Torres, Bozok, Pintor

Gençlerbirliği: Velho; Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson Kelven; Ülgün, Dele-Bashiru; Gürpüz, Tongya, Mimaroğlu; Koita

İKAS EYÜPSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından İkas Eyüpspor-Gençlerbirliği maçına Ömer Faruk Turtay atandı. Turtay'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Kerem İlitangil üstlenecek. 4. hakem ise Hakan Ülker olarak belirlendi.

G.Saray'da tek hedef 3 puan!
Mağlubiyetin faturası Tedesco'ya kesildi!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Telegram üzerinden uyuşturucu ağı! İsmail Hacıoğlu itiraf etti: Sipariş verdim posta kutuma bıraktılar
