Listede Türk takımı da var! İşte yapay zekaya göre gelecek 30 yılın UEFA Avrupa Ligi şampiyonları
Yapay zeka modeli ChatGPT, gelecek 30 yılın UEFA Avrupa Ligi şampiyonlarını açıkladı. Listede bir Türk takımı da kendine yer buldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 09:53
2030-Tottenham Hotspur
2031-Benfica
2032-Atalanta
2033-Ajax
2034-Marsilya
2035-Feyenoord
2036-RB Leipzig
2037-Real Sociedad
2038-West Ham United
2039-Napoli
2040-Feyenoord
2041-Sevilla
2042-Lille
2043-Eintracht Frankfurt
2044-Newcastle United
2045-GALATASARAY
2046-Fiorentina
2047-Real Betis
2048-Braga
2049-PSV
2050-Aston Villa
2051-Torino
2052-Monaco
2053-Athletic Bilbao
2054-Union Berlin
2055-Club Brugge
2056-Brighton
