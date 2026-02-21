Listede Türk takımı da var! İşte yapay zekaya göre gelecek 30 yılın UEFA Avrupa Ligi şampiyonları

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 09:53
2027-Roma

2028-Bayer Leverkusen

2029-Villarreal

2030-Tottenham Hotspur

2031-Benfica

2032-Atalanta

2033-Ajax

2034-Marsilya

2035-Feyenoord

2036-RB Leipzig

2037-Real Sociedad

2038-West Ham United

2039-Napoli

2040-Feyenoord

2041-Sevilla

2042-Lille

2043-Eintracht Frankfurt

2044-Newcastle United

2045-GALATASARAY

2046-Fiorentina

2047-Real Betis

2048-Braga

2049-PSV

2050-Aston Villa

2051-Torino

2052-Monaco

2053-Athletic Bilbao

2054-Union Berlin

2055-Club Brugge

2056-Brighton

