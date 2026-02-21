CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea-Burnley CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea-Burnley CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de 27. hafta, Londra’da zirve ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne oluyor. 44 puanla 5. sırada yer alan ve Manchester United’ı geçerek ilk 4’e girmeyi hedefleyen Chelsea, sahasında 18 puanlı 19. sıradaki Burnley’yi konuk ediyor. Liam Rosenior yönetiminde hücumda daha üretken bir kimliğe bürünen ev sahibi, geçtiğimiz haftaki Leeds beraberliğini taraftarı önünde unutturmak isterken; Scott Parker’ın Burnley’si, Crystal Palace galibiyetinin moraliyle Londra’dan puan çıkarıp mucizevi bir geri dönüşün fitilini ateşlemek niyetinde. Peki Chelsea-Burnley maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 10:35
Chelsea-Burnley CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea-Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stamford Bridge Stadyumu'ndaki Chelsea-Burnley karşılaşmasını hakem Lewis Smith yönetecek. Ev sahibi Chelsea'de sakatlıktan dönen Reece James ve formunun zirvesindeki Cole Palmer'ın ilk 11'de olması bekleniyor. Ayrıca sezonun flaş transferi Joao Pedro, forvet hattında ev sahibinin en büyük gol umudu olacak. Konuk ekip Burnley cephesinde ise sakatlık kabusu sürüyor; Josh Cullen gibi kilit isimlerin yokluğunda Scott Parker'ın nasıl bir savunma kurgusuyla çıkacağı merak konusu. Chelsea, Stamford Bridge'in ateşli atmosferinde hata payını sıfıra indirerek Şampiyonlar Ligi biletine bir adım daha yaklaşmak istiyor. İşte haftanın bu kritik randevusuna dair tüm detaylar...

Chelsea-Burnley MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasındaki Chelsea-Burnley mücadelesi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Chelsea-Burnley MAÇI HANGİ KANALDA?

Londra'daki bu heyecan dolu randevu, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports 3 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Chelsea-Burnley MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Hato; Santos, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Pedro

Burnley: Dubravka; Laurent, Worral, Esteve; Walker, Ugochukwu, Hannibal, Humphreys; Edwards, Anthony; Flemming

