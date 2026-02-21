Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda dev final! Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN...

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

Bu yıl Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen kupada son şampiyon Fenerbahçe, çeyrek finalde Safiport Erokspor'u 83-76 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final'de ise Türk Telekom'u 86-78 yenerek finale yükseldi.

Türkiye Kupası'nın son finalisti Beşiktaş ise çeyrek finalde TOFAŞ'a 100-91 üstünlük kurarak Dörtlü Final bileti aldı. Siyah-beyazlı takım, yarı finalde de Anadolu Efes'i 91-82 yenerek şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.

FENERBAHÇE BEKO, 10. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Sarı-lacivertli takım, daha önce Türkiye Kupası'nı 9 kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe, 1966-1967 sezonunda ilk kez düzenlenen organizasyonda Muhafızgücü'ne iki maç sonunda üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-lacivertliler, kupada ikinci zaferini ise 43 yıl sonra elde etti. Fenerbahçe, 2010'da finalde Mersin Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Sarı-lacivertli ekip, 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025'te de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ipini göğüsledi.

Fenerbahçe, kupada 1994, 1997, 1999, 2015 ve 2022'de ise ikincilikle yetindi.

BEŞİKTAŞ, KUPAYI İKİNCİ KEZ MÜZESİNE GÖTÜRMEYİ HEDEFLİYOR

Siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'nda bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Beşiktaş, 2011-2012 sezonu finalinde Banvit'e 78-74 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü.

1971, 1973, 2011 ve 2025'te ikinci olan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde kupada 14 yıllık şampiyonluk özlemine son verecek.

EN ÇOK KAZANAN ANADOLU EFES

Anadolu Efes, 12 şampiyonlukla Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor.

Lacivert-beyazlılar, kupada 1994, 1996, 1997, 1998, 2001, 2002, 2006, 2007, 2009, 2015, 2018 ve 2022'de şampiyonluk ipini göğüsledi.

Organizasyonda Galatasaray, TOFAŞ ve Ülkerspor 3'er kez şampiyonluk elde ederken, İTÜ iki, Türk Telekom, Altınordu, Paşabahçe, TED Ankara Kolejliler, Pınar Karşıyaka ve Banvit de birer kez kupayı müzesine götürdü.

19 YIL ARA VERİLDİ

İlk kez 1966-1967 sezonunda organize edilen Türkiye Kupası'na 1972-1973'ten sonra 19 yıl ara verildi.

1992-1993 sezonunda itibaren yeniden düzenlenmeye başlanan organizasyon, 2020-2021'de Kovid-19 salgını, 2022-2023'te ise Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle organize edilemedi.

TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLARI

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan takımlar ve final maçlarının skorları şöyle:

Sezon Yer Final Sonuç 1966-67 - FENERBAHÇE-Muhafızgücü 84-67, 65-76 1967-68 - ALTINORDU-Muhafızgücü 71-56, 63-67 1968-69 - İTÜ-Galatasaray 64-56 1969-70 - GALATASARAY-İTÜ 86-83 1970-71 - İTÜ-Beşiktaş 74-69 1971-72 - GALATASARAY-İTÜ 70-69 1972-73 - TED KOLEJLİLER-Beşiktaş 64-68, 68-56 1991-92 İstanbul ŞİŞECAM PAŞABAHÇE-NASAŞ Spor 79-71 1992-93 Trabzon TOFAŞ-NASAŞ Spor 90-64 1993-94 Mersin EFES PİLSEN-Fenerbahçe 81-76 1994-95 İzmir GALATASARAY-Ortaköy 66-54 1995-96 Ankara EFES PİLSEN-PTT Türk Telekom 89-63 1996-97 Kütahya EFES PİLSEN-Fenerbahçe 84-71 1997-98 Adana EFES PİLSEN-Türk Telekom 71-67 1998-99 Samsun TOFAŞ-Fenerbahçe 77-75 1999-00 Mersin TOFAŞ-Ülkerspor 72-54 2000-01 Bursa EFES PİLSEN-Türk Telekom 85-78 2001-02 İstanbul EFES PİLSEN-Darüşşafaka 78-74 2002-03 Ankara ÜLKERSPOR-Türk Telekom 79-63 2003-04 Konya ÜLKERSPOR-Efes Pilsen 84-74 2004-05 Bursa ÜLKERSPOR-Pınar Karşıyaka 73-41 2005-06 Adana EFES PİLSEN-Ülkerspor 74-68 2006-07 Antalya EFES PİLSEN-Banvitspor 73-59 2007-08 Ankara TÜRK TELEKOM-OYAK Renault 80-61 2008-09 İzmir EFES PİLSEN-Erdemirspor 79-70 2009-10 Adana FENERBAHÇE-Mersin B. Belediyespor 72-68 2010-11 Kayseri FENERBAHÇE-Beşiktaş 81-72 2011-12 Konya BEŞİKTAŞ-Banvit 78-74 2012-13 Eskişehir FENERBAHÇE-Galatasaray 63-57 2013-14 Ankara PINAR KARŞIYAKA-Anadolu Efes 66-65 2014-15 Gaziantep ANADOLU EFES-Fenerbahçe 70-60 2015-16 Bursa FENERBAHÇE-Darüşşafaka 67-65 2016-17 Ankara BANVİT-Anadolu Efes 75-66 2017-18 İstanbul ANADOLU EFES-TOFAŞ 78-61 2018-19 Ankara FENERBAHÇE-Anadolu Efes 80-70 2019-20 Ankara FENERBAHÇE-Darüşşafaka 74-71 2021-22 Bursa ANADOLU EFES-Fenerbahçe 86-72 2023-24 Konya FENERBAHÇE-Anadolu Efes 80-67 2024-25 Şanlıurfa FENERBAHÇE-Beşiktaş 104-81