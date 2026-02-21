CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Aston Villa-Leeds United maçı yayın bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa-Leeds United maçı yayın bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de 27. hafta, Birmingham’da sezonun kaderini tayin edecek maçlardan birine sahne oluyor. 50 puanla 3. sırada yer alan ve rüya gibi bir sezon geçiren Aston Villa, sahasında 30 puanlı Leeds United’ı ağırlıyor. Unai Emery’nin öğrencileri, Manchester City ve Arsenal ile olan puan farkını koruyarak ilk 3’teki yerini sağlamlaştırmak isterken; düşme hattının biraz üzerinde yer alan Leeds United, zorlu deplasmandan puan çıkararak nefes almak niyetinde. Ev sahibi ekibin iç sahadaki baskın oyunu ile konuk ekibin dirençli savunması karşı karşıya geliyor. Peki Aston Villa-Leeds United maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 11:04
Aston Villa-Leeds United maçı yayın bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa-Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Villa Park Stadyumu'ndaki Aston Villa-Leeds United karşılaşmasını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Ev sahibi Aston Villa'da sakatlıkları süren McGinn, Tielemans ve Kamara gibi kilit orta saha oyuncularının yokluğu can sıksa da, hücum hattında Ollie Watkins ve Morgan Rogers'ın formu taraftara güven veriyor. Konuk ekip Leeds United tarafında ise sakatlığı bulunan Noah Okafor dışında önemli bir eksik bulunmazken, teknik direktör Daniel Farke'nin savunma güvenliğini ön planda tutan bir taktikle sahaya çıkması bekleniyor. Zirve mücadelesini ve alt sıraları doğrudan etkileyecek olan bu 90 dakika, Premier Lig'in geleneksel temposuyla futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte karşılaşmaya dair tüm teknik detaylar...

Aston Villa-Leeds United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasındaki Aston Villa-Leeds United mücadelesi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

Aston Villa-Leeds United MAÇI HANGİ KANALDA?

Villa Park'taki bu heyecan dolu randevu, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports 5 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Aston Villa-Leeds United MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Onana, Luiz; Sancho, Rogers, Buendia; Watkins

Leeds United: Darlow; Justin, Rodon, Struijk; Bogle, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Gnonto, Aaronson; Calvert-Lewin

ASpor CANLI YAYIN

Tedesco'dan Skriniar'ın yokluğunda o isme kritik görev!
F.Bahçeli o ismin yeni takımı şimdiden belli oldu!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Özgür Özel Mansur Yavaş’ı duyunca top çevirdi: Anketlerde kim açık farkla kazanıyorsa onu aday yaparız
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den Kante için özel karar!
Yapay zeka gelecek 30 yılın Avrupa şampiyonlarını açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Los Angeles derbisinde kazanan Lakers! Los Angeles derbisinde kazanan Lakers! 10:39
Chelsea-Burnley maçı hangi kanalda? Chelsea-Burnley maçı hangi kanalda? 10:35
G.Saray'dan transferde çok konuşulacak hamle! G.Saray'dan transferde çok konuşulacak hamle! 10:14
Boluspor-İstanbulspor maçı tüm detayları! Boluspor-İstanbulspor maçı tüm detayları! 10:13
Alanyaspor-Başakşehir FK maçı detayları! Alanyaspor-Başakşehir FK maçı detayları! 09:07
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık kararı! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık kararı! 09:17
Daha Eski
Iğdır FK-Esenler Erokspor maçı detayları! Iğdır FK-Esenler Erokspor maçı detayları! 09:22
F.Bahçeli o ismin yeni takımı şimdiden belli oldu! F.Bahçeli o ismin yeni takımı şimdiden belli oldu! 09:35
F.Bahçe'den Kante için özel karar! F.Bahçe'den Kante için özel karar! 09:38
Beşiktaş Süper Lig'de Göztepe karşısında! Beşiktaş Süper Lig'de Göztepe karşısında! 09:41
Yapay zeka gelecek 30 yılın Avrupa şampiyonlarını açıkladı! Yapay zeka gelecek 30 yılın Avrupa şampiyonlarını açıkladı! 09:53
Konyaspor-Galatasaray maçı detayları! Konyaspor-Galatasaray maçı detayları! 09:55