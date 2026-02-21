CANLI SKOR ANA SAYFA
Nottingham Forest'tan Galatasaraylı yıldıza kanca! İstanbul'da dev transfer zirvesi

Nottingham Forest'tan Galatasaraylı yıldıza kanca! İstanbul'da dev transfer zirvesi

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen ve maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Nottingham Forest'ın, flaş bir hamlede bulunduğu ortaya çıktı. İngiliz ekibinin yöneticilerinin, İstanbul'da Galatasaraylı kurmaylarla transfer pazarlığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 12:18
Nottingham Forest'tan Galatasaraylı yıldıza kanca! İstanbul'da dev transfer zirvesi

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşan İngiliz ekibi Nottingham Forest, İstanbul'da bir yandan da transfer çalışmalarına odaklandı.

Nottingham Forest'tan Galatasaraylı yıldıza kanca! İstanbul'da dev transfer zirvesi

Premier Lig ekibi, geçtiğimiz yaz transfer etmek istediği Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz için yeni bir atak daha yaptı.

Nottingham Forest'tan Galatasaraylı yıldıza kanca! İstanbul'da dev transfer zirvesi

Takvim'in haberine göre, Nottingham Forest'ın İstanbul'a gelen yöneticilerinin Galatasaraylı kurmaylarla transfer pazarlığı yaptığı ortaya çıktı.

Nottingham Forest'tan Galatasaraylı yıldıza kanca! İstanbul'da dev transfer zirvesi

İngiliz ekibi ve sarı-kırmızılı kurmayların yaptığı görüşmede transfer şartlarının masaya yatırıldığı gelen haberler arasında.

Nottingham Forest'tan Galatasaraylı yıldıza kanca! İstanbul'da dev transfer zirvesi

BEKLENTİ EN AZ 40 MİLYON EURO

Galatasaray Yönetimi'nin bu görüşmede 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile ilgili net kararını sezon sonunda vereceğini ilettiği bildirildi.

Nottingham Forest'tan Galatasaraylı yıldıza kanca! İstanbul'da dev transfer zirvesi

Yönetim, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki kritik dönemde transfer söylentileriyle konsantrasyonu kaybetmek istemiyor.

Nottingham Forest'tan Galatasaraylı yıldıza kanca! İstanbul'da dev transfer zirvesi

Galatasaray'ın sezon sonunda milli oyuncu ile masaya oturacağı ve Nottingham Forest'tan gelen teklifi değerlendireceği öğrenildi.

Nottingham Forest'tan Galatasaraylı yıldıza kanca! İstanbul'da dev transfer zirvesi

Sarı-kırmızılıların bu transferden beklentisinin en az 40 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

Nottingham Forest'tan Galatasaraylı yıldıza kanca! İstanbul'da dev transfer zirvesi

FORMU YÜKSELİYOR!

Barış Alper Yılmaz son haftalardaki performansıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

