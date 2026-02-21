Nottingham Forest'tan Galatasaraylı yıldıza kanca! İstanbul'da dev transfer zirvesi
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen ve maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Nottingham Forest'ın, flaş bir hamlede bulunduğu ortaya çıktı. İngiliz ekibinin yöneticilerinin, İstanbul'da Galatasaraylı kurmaylarla transfer pazarlığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İngiliz ekibi ve sarı-kırmızılı kurmayların yaptığı görüşmede transfer şartlarının masaya yatırıldığı gelen haberler arasında.
BEKLENTİ EN AZ 40 MİLYON EURO
Galatasaray Yönetimi'nin bu görüşmede 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile ilgili net kararını sezon sonunda vereceğini ilettiği bildirildi.
Yönetim, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki kritik dönemde transfer söylentileriyle konsantrasyonu kaybetmek istemiyor.
Galatasaray'ın sezon sonunda milli oyuncu ile masaya oturacağı ve Nottingham Forest'tan gelen teklifi değerlendireceği öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların bu transferden beklentisinin en az 40 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
FORMU YÜKSELİYOR!
Barış Alper Yılmaz son haftalardaki performansıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
