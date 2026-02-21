Nottingham Forest'tan Galatasaraylı yıldıza kanca! İstanbul'da dev transfer zirvesi

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşan İngiliz ekibi Nottingham Forest, İstanbul'da bir yandan da transfer çalışmalarına odaklandı.

Premier Lig ekibi, geçtiğimiz yaz transfer etmek istediği Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz için yeni bir atak daha yaptı.