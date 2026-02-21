CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Noa Lang formasını camiye bağışladı

Galatasaray'da Noa Lang formasını camiye bağışladı

Galatasaray'a ara transfer döneminde kiralık olarak Napoli'den kiralık olarak katılan Noa Lang, Galatasaray ile ilk maçı olan Zecorner Kayserispor maçında giydiği formayı camiye bağışlama kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 11:03
Galatasaray'da Noa Lang formasını camiye bağışladı

Galatasaray forması giyen Noa Lang, saha dışındaki davranışıyla gündeme geldi.

Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta giydiği formayı, Hollanda'nın Apeldoorn kentinde bulunan Assoennah Moskee'ne bağışladı.

AÇIK ARTIRMA 28 ŞUBAT'TA

Takvim'de yer alan habere göre, Apeldoorn'da faaliyet gösteren cami yönetiminin düzenlediği "Livestream XXL" adlı bağış organizasyonu kapsamında Lang'ın forması açık artırmaya çıkarılacak.

28 Şubat Cumartesi ve 1 Mart Pazar günleri gerçekleştirilecek etkinlikte elde edilecek gelirin caminin ihtiyaçları ve toplumsal projeler için kullanılacağı belirtildi.

SPOR DÜNYASINDAN DESTEK

Açık artırmada Noa Lang'ın yanı sıra Zakaria Aboukhlal, Jamal Ben Saddik ve Khalid Boulahrouz gibi isimlerin de özel eşyaları yer alacak.

Organizasyonun internet üzerinden canlı yayınlanacağı ve bağışların dijital platform üzerinden kabul edileceği açıklandı.

Tedesco'dan Skriniar'ın yokluğunda o isme kritik görev!
G.Saray'dan transferde çok konuşulacak hamle!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Özgür Özel Mansur Yavaş’ı duyunca top çevirdi: Anketlerde kim açık farkla kazanıyorsa onu aday yaparız
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den Kante için özel karar!
Yapay zeka gelecek 30 yılın Avrupa şampiyonlarını açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Los Angeles derbisinde kazanan Lakers! Los Angeles derbisinde kazanan Lakers! 10:39
Chelsea-Burnley maçı hangi kanalda? Chelsea-Burnley maçı hangi kanalda? 10:35
G.Saray'dan transferde çok konuşulacak hamle! G.Saray'dan transferde çok konuşulacak hamle! 10:14
Boluspor-İstanbulspor maçı tüm detayları! Boluspor-İstanbulspor maçı tüm detayları! 10:13
Alanyaspor-Başakşehir FK maçı detayları! Alanyaspor-Başakşehir FK maçı detayları! 09:07
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık kararı! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık kararı! 09:17
Daha Eski
Iğdır FK-Esenler Erokspor maçı detayları! Iğdır FK-Esenler Erokspor maçı detayları! 09:22
F.Bahçeli o ismin yeni takımı şimdiden belli oldu! F.Bahçeli o ismin yeni takımı şimdiden belli oldu! 09:35
F.Bahçe'den Kante için özel karar! F.Bahçe'den Kante için özel karar! 09:38
Beşiktaş Süper Lig'de Göztepe karşısında! Beşiktaş Süper Lig'de Göztepe karşısında! 09:41
Yapay zeka gelecek 30 yılın Avrupa şampiyonlarını açıkladı! Yapay zeka gelecek 30 yılın Avrupa şampiyonlarını açıkladı! 09:53
Konyaspor-Galatasaray maçı detayları! Konyaspor-Galatasaray maçı detayları! 09:55