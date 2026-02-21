West Ham United-Bournemouth maçı: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

West Ham United-Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

London Stadyumu'ndaki zorlu West Ham United-Bournemouth mücadelesini hakem Samuel Barrott yönetecek. Ev sahibi West Ham United'da sakatlığı süren kaleci Lukasz Fabianski ve cezalı Freddie Potts forma giyemeyecek. Özellikle son haftaların golcü ismi Crysencio Summerville, ev sahibi ekibin en büyük umudu olacak. Konuk ekip Bournemouth cephesinde ise sakatlıkları bulunan Justin Kluivert ve Marcus Tavernier gibi isimlerin yokluğu hissedilse de, Ocak transferi Rayan'ın hücumdaki üretkenliği ve Evanilson'un formu teknik heyeti sevindiriyor. Ligin ilk yarısında 2-2 biten mücadelenin ardından bu gece Londra'da kimin güleceği merakla bekleniyor. İşte dev maça dair tüm detaylar...

West Ham United-Bournemouth MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasındaki West Ham United-Bournemouth mücadelesi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

West Ham United-Bournemouth MAÇI HANGİ KANALDA?

Londra'daki bu heyecan dolu randevu, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports 3 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

West Ham United-Bournemouth MUHTEMEL 11'LER

West Ham United: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Fernandes, Magassa; Bowen, Soucek, Summerville; Castellanos

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Christie; Rayan, Toth, Adli; Evanilson