Ziraat Türkiye Kupası
West Ham United-Bournemouth maçı: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

West Ham United-Bournemouth maçı: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig’de 27. hafta, Londra’da hem alt sıraları hem de orta sıraların üstünü ilgilendiren önemli bir karşılaşmaya sahne oluyor. 24 puanla 18. sırada yer alan ve düşme potasından bir an önce sıyrılmak isteyen West Ham United, sahasında 37 puanla 9. sırada bulunan formda Bournemouth’u konuk ediyor. Son 5 maçından 10 puan çıkararak müthiş bir direnç sergileyen ev sahibi ekip, geçtiğimiz hafta Manchester United karşısında uzatmalarda yediği golle kaçırdığı galibiyeti taraftarı önünde telafi etmek istiyor. Öte yandan 7 maçlık namağlup serisiyle Avrupa potasını zorlayan Bournemouth, deplasmandan 3 puanla dönerek rüya gibi geçen sezonu taçlandırmanın peşinde. Peki West Ham United-Bournemouth maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 11:29
West Ham United-Bournemouth maçı: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

West Ham United-Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

London Stadyumu'ndaki zorlu West Ham United-Bournemouth mücadelesini hakem Samuel Barrott yönetecek. Ev sahibi West Ham United'da sakatlığı süren kaleci Lukasz Fabianski ve cezalı Freddie Potts forma giyemeyecek. Özellikle son haftaların golcü ismi Crysencio Summerville, ev sahibi ekibin en büyük umudu olacak. Konuk ekip Bournemouth cephesinde ise sakatlıkları bulunan Justin Kluivert ve Marcus Tavernier gibi isimlerin yokluğu hissedilse de, Ocak transferi Rayan'ın hücumdaki üretkenliği ve Evanilson'un formu teknik heyeti sevindiriyor. Ligin ilk yarısında 2-2 biten mücadelenin ardından bu gece Londra'da kimin güleceği merakla bekleniyor. İşte dev maça dair tüm detaylar...

West Ham United-Bournemouth MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasındaki West Ham United-Bournemouth mücadelesi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

West Ham United-Bournemouth MAÇI HANGİ KANALDA?

Londra'daki bu heyecan dolu randevu, Türkiye'de canlı olarak beIN Sports 3 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

West Ham United-Bournemouth MUHTEMEL 11'LER

West Ham United: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Fernandes, Magassa; Bowen, Soucek, Summerville; Castellanos

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Christie; Rayan, Toth, Adli; Evanilson

