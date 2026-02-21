İkas Eyüpspor - Natura Dünyası Gençlerbirliği CANLI (İkas Eyüpspor - Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı canlı anlatım)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında İkas Eyüpspor, evinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İstanbul'daki bu kritik randevu her iki takım için de sezonun gidişatını etkileyebilecek öneme sahip. İkas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 13:11
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında İkas Eyüpspor, sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İKAS EYÜPSPOR-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki İkas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşması, 21 Şubat Cumartesi günü, saat 13.30'da başladı.

İKAS EYÜPSPOR-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul'daki bu puan mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.

İKAS EYÜPSPOR-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER:

İkas Eyüpspor: Jankat, Onguene, Umut Meraş, Talha, Taşkın, Legowski, Emre, Baran Ali, Pintor, Torres, Umut.

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele Bashiru, Metehan, Tongya, Göktan, Traore, Niang.

İKAS EYÜPSPOR-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ KİM?

İkas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçına Ömer Faruk Turtay atandı. Turtay'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Kerem İlitangil üstleniyor. 4. hakem ise Hakan Ülker olarak belirlendi.

