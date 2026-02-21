İkas Eyüpspor - Natura Dünyası Gençlerbirliği CANLI (İkas Eyüpspor - Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında İkas Eyüpspor, sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İKAS EYÜPSPOR-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki İkas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşması, 21 Şubat Cumartesi günü, saat 13.30'da başladı.

İKAS EYÜPSPOR-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul'daki bu puan mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşuyor.

İKAS EYÜPSPOR-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER:

İkas Eyüpspor: Jankat, Onguene, Umut Meraş, Talha, Taşkın, Legowski, Emre, Baran Ali, Pintor, Torres, Umut.

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele Bashiru, Metehan, Tongya, Göktan, Traore, Niang.

İKAS EYÜPSPOR-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ KİM?

İkas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçına Ömer Faruk Turtay atandı. Turtay'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Kerem İlitangil üstleniyor. 4. hakem ise Hakan Ülker olarak belirlendi.