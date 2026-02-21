Fenerbahçe'de Tedesco'dan Skriniar'ın yokluğunda o isme kritik görev! Kasımpaşa maçında...
Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçında sakatlanan Milan Skriniar'ın durumu can sıkıyor. Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun Skriniar'ın yokluğunda Kasımpaşa maçında o isme görev vermeye hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
21 Şubat 2026 Cumartesi
Maçın 26. dakikasında kenara gelen Skriniar, yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.
Mücadelenin ardından Fenerbahçe resmi hesabından yapılan açıklamada ise MR görüntülenmesi sonucu Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği ve Slovak futbolcunun tedavisine başlandığı duyuruldu.
Öte yandan Fenerbahçe'de Skriniar sakatlığını atlatıp dönene kadar sarı-lacivertlilerin stoper tandeminde Jayden Oosterwolde'nin partnerinin kim olacağı merak ediliyor.
Bu doğrultuda Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun sürpriz bir karar aldığı öğrenildi.
YİĞİT EFE'YE KRİTİK GÖREV
Domenico Tedesco'nun Milan Skriniar'ın yokluğunda Yiğit Efe Demir'e şans vermesi bekleniyor.
Çağlar Söyüncü'yü Nottingham Forest maçında Skriniar'ın yerine oyuna süren Tedesco istediği verimi alamadı.
Pazartesi Kasımpaşa maçında Yiğit Efe'nin şans bulması bekleniyor.
