Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Tedesco'dan Skriniar'ın yokluğunda o isme kritik görev! Kasımpaşa maçında...

Fenerbahçe'de Tedesco'dan Skriniar'ın yokluğunda o isme kritik görev! Kasımpaşa maçında...

Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçında sakatlanan Milan Skriniar'ın durumu can sıkıyor. Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun Skriniar'ın yokluğunda Kasımpaşa maçında o isme görev vermeye hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 10:39
Fenerbahçe'de Tedesco'dan Skriniar'ın yokluğunda o isme kritik görev! Kasımpaşa maçında...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a Kadıköy'de 3-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe'de Tedesco'dan Skriniar'ın yokluğunda o isme kritik görev! Kasımpaşa maçında...

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler Avrupa'da üst tur şansını zora soktu.

Fenerbahçe'de Tedesco'dan Skriniar'ın yokluğunda o isme kritik görev! Kasımpaşa maçında...

Öte yandan Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın sakatlığı ise can sıktı.

Fenerbahçe'de Tedesco'dan Skriniar'ın yokluğunda o isme kritik görev! Kasımpaşa maçında...

Maçın 26. dakikasında kenara gelen Skriniar, yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

Fenerbahçe'de Tedesco'dan Skriniar'ın yokluğunda o isme kritik görev! Kasımpaşa maçında...

Mücadelenin ardından Fenerbahçe resmi hesabından yapılan açıklamada ise MR görüntülenmesi sonucu Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiği ve Slovak futbolcunun tedavisine başlandığı duyuruldu.

Fenerbahçe'de Tedesco'dan Skriniar'ın yokluğunda o isme kritik görev! Kasımpaşa maçında...

Öte yandan Fenerbahçe'de Skriniar sakatlığını atlatıp dönene kadar sarı-lacivertlilerin stoper tandeminde Jayden Oosterwolde'nin partnerinin kim olacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe'de Tedesco'dan Skriniar'ın yokluğunda o isme kritik görev! Kasımpaşa maçında...

Bu doğrultuda Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun sürpriz bir karar aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Tedesco'dan Skriniar'ın yokluğunda o isme kritik görev! Kasımpaşa maçında...

YİĞİT EFE'YE KRİTİK GÖREV

Domenico Tedesco'nun Milan Skriniar'ın yokluğunda Yiğit Efe Demir'e şans vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Tedesco'dan Skriniar'ın yokluğunda o isme kritik görev! Kasımpaşa maçında...

Çağlar Söyüncü'yü Nottingham Forest maçında Skriniar'ın yerine oyuna süren Tedesco istediği verimi alamadı.

Fenerbahçe'de Tedesco'dan Skriniar'ın yokluğunda o isme kritik görev! Kasımpaşa maçında...

Pazartesi Kasımpaşa maçında Yiğit Efe'nin şans bulması bekleniyor.

