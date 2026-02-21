Boluspor-İstanbulspor maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Boluspor-İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki Boluspor-İstanbulspor karşılaşması için nefesler tutuldu! Ev sahibi Boluspor, bu sezon iç sahada sergilediği dirençli futbol ve savunma güvenliğiyle dikkat çekiyor. Kırmızı-beyazlılarda teknik heyet, seyirci desteğini arkasına alarak maça baskılı başlamayı planlıyor. Konuk ekip İstanbulspor cephesinde ise son haftalardaki form düşüklüğünü bu maçla telafi etme düşüncesi hakim. Sarı-siyahlılar, hızlı hücum silahlarını kullanarak Bolu savunmasını aşmaya çalışacak. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele büyük bir çekişmeye sahne olmuştu; bu kez Karadeniz'in serin havasında hangi tarafın güleceği merak konusu. İşte karşılaşmanın tüm detayları...
Boluspor-İstanbulspor MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasındaki Boluspor-İstanbulspor maçı, 21 Şubat Cumartesi günü oynanacak.
Boluspor-İstanbulspor MAÇI SAAT KAÇTA?
Puan tablosunu yeniden yazabilecek potansiyeldeki kritik karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Boluspor-İstanbulspor MAÇI HANGİ KANALDA?
Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki kritik puan mücadelesi, TRT SPOR ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
Boluspor-İstanbulspor MAÇI HAKEMİ KİM?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Boluspor-İstanbulspor maçına Berkay Erdemir atandı.
1. Yardımcı Hakem: HÜSEYİN KIVANÇ DURMAZ 2. Yardımcı Hakem: EGEMEN SAVRAN Dördüncü Hakem: İBRAHİM GÜNER
