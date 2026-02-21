CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Boluspor-İstanbulspor maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Boluspor-İstanbulspor maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

1.Lig’de 27. hafta heyecanı, Bolu’da taktiksel disiplinin ön planda olacağı bir mücadeleyle sürüyor. 38 puanla 9. sırada yer alan ve play-off hattıyla arasındaki farkı kapatmak isteyen Boluspor, sahasında 35 puanlı İstanbulspor’u ağırlıyor. Ev sahibi ekip, geçtiğimiz haftalardaki istikrarlı görüntüsünü taraftarı önünde galibiyetle süsleyerek ilk 7 iddiasını güçlendirmeyi hedeflerken; İstanbul temsilcisi ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek düşme hattıyla bağını tamamen koparmak niyetinde. İki köklü camianın bu kritik buluşması, ligin geri kalanı için stratejik bir öneme sahip. Peki Boluspor-İstanbulspor maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 10:13
Boluspor-İstanbulspor maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Boluspor-İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki Boluspor-İstanbulspor karşılaşması için nefesler tutuldu! Ev sahibi Boluspor, bu sezon iç sahada sergilediği dirençli futbol ve savunma güvenliğiyle dikkat çekiyor. Kırmızı-beyazlılarda teknik heyet, seyirci desteğini arkasına alarak maça baskılı başlamayı planlıyor. Konuk ekip İstanbulspor cephesinde ise son haftalardaki form düşüklüğünü bu maçla telafi etme düşüncesi hakim. Sarı-siyahlılar, hızlı hücum silahlarını kullanarak Bolu savunmasını aşmaya çalışacak. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele büyük bir çekişmeye sahne olmuştu; bu kez Karadeniz'in serin havasında hangi tarafın güleceği merak konusu. İşte karşılaşmanın tüm detayları...

Boluspor-İstanbulspor MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasındaki Boluspor-İstanbulspor maçı, 21 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

Boluspor-İstanbulspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Puan tablosunu yeniden yazabilecek potansiyeldeki kritik karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Boluspor-İstanbulspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Bolu Atatürk Stadyumu'ndaki kritik puan mücadelesi, TRT SPOR ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Boluspor-İstanbulspor MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Boluspor-İstanbulspor maçına Berkay Erdemir atandı.

Hakem:BERKAY ERDEMİR

1. Yardımcı Hakem: HÜSEYİN KIVANÇ DURMAZ

2. Yardımcı Hakem: EGEMEN SAVRAN

Dördüncü Hakem: İBRAHİM GÜNER

