Galatasaray'dan transferde çok konuşulacak hamle!

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u yenerek son 16 turu için büyük avantaj yakalayan Galatasaray, gelecek sezon için de şimdiden kolları sıvadı.

Sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklayan Leon Goretzka için Galatasaray'ın Avrupa devleriyle yarışta olduğu iddia edildi.