Galatasaray'dan transferde çok konuşulacak hamle!
Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da, yeni sezonun planlamaları da tüm hızıyla sürüyor. Yaz transfer döneminde iddialı hamleler yapmaya hazırlanan Cimbom'un ilk bombası ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların, Avrupa'nın gözdesi o futbolcu için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 10:14
Goretzka'nın devre arasında A.Madrid'e transfer olmaya çok yaklaştığı ancak yıldız ismin sezonu Münih'te tamamlama kararı aldığı için bu transferin rafa kalktığı öğrenildi.
CİMBOM OLDUKÇA ISRARCI
Yeni Asır'ın derlediği haberde, İspanyol devinin oyuncuyu kadrosuna katmak için yeni bir teklif hazırlaması gerektiği belirtildi.
Milan ve Galatasaray'ın ise "iddialı tekliflerle" oyuncuyu transfer için ikna etmesi gerektiği ifade edildi.
31 yaşındaki Alman oyuncunun, aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu kulüplerden en çok Bayer Leverkusen'e yakın olduğu da haberde yer aldı.
Kariyerine Leverkusen'de devam etmesi halinde ülkesi Almanya'da kalacak olmasının Goretzka için önemli bir faktör olduğu aktarıldı.
Öte yandan Bayer Leverkusen'in de tecrübeli orta sahayı tatmin edecek bir proje sunduğu belirtildi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.