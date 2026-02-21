CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan transferde çok konuşulacak hamle!

Galatasaray'dan transferde çok konuşulacak hamle!

Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da, yeni sezonun planlamaları da tüm hızıyla sürüyor. Yaz transfer döneminde iddialı hamleler yapmaya hazırlanan Cimbom'un ilk bombası ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların, Avrupa'nın gözdesi o futbolcu için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 10:14
Galatasaray'dan transferde çok konuşulacak hamle!

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u yenerek son 16 turu için büyük avantaj yakalayan Galatasaray, gelecek sezon için de şimdiden kolları sıvadı.

Galatasaray'dan transferde çok konuşulacak hamle!

Sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklayan Leon Goretzka için Galatasaray'ın Avrupa devleriyle yarışta olduğu iddia edildi.

Galatasaray'dan transferde çok konuşulacak hamle!

Fichajes'in haberine göre Galatasaray, Leon Goretzka'yı sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmak için Atletico Madrid, Milan ve Bayer Leverkusen gibi Avrupa'nın önemli kulüpleriyle transfer yarışına girdi.

Galatasaray'dan transferde çok konuşulacak hamle!

Goretzka'nın devre arasında A.Madrid'e transfer olmaya çok yaklaştığı ancak yıldız ismin sezonu Münih'te tamamlama kararı aldığı için bu transferin rafa kalktığı öğrenildi.

Galatasaray'dan transferde çok konuşulacak hamle!

CİMBOM OLDUKÇA ISRARCI

Yeni Asır'ın derlediği haberde, İspanyol devinin oyuncuyu kadrosuna katmak için yeni bir teklif hazırlaması gerektiği belirtildi.

Galatasaray'dan transferde çok konuşulacak hamle!

Milan ve Galatasaray'ın ise "iddialı tekliflerle" oyuncuyu transfer için ikna etmesi gerektiği ifade edildi.

Galatasaray'dan transferde çok konuşulacak hamle!

31 yaşındaki Alman oyuncunun, aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu kulüplerden en çok Bayer Leverkusen'e yakın olduğu da haberde yer aldı.

Galatasaray'dan transferde çok konuşulacak hamle!

Kariyerine Leverkusen'de devam etmesi halinde ülkesi Almanya'da kalacak olmasının Goretzka için önemli bir faktör olduğu aktarıldı.

Galatasaray'dan transferde çok konuşulacak hamle!

Öte yandan Bayer Leverkusen'in de tecrübeli orta sahayı tatmin edecek bir proje sunduğu belirtildi.

F.Bahçeli o ismin yeni takımı şimdiden belli oldu!
F.Bahçe'den Kante için özel karar!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Telegram üzerinden uyuşturucu ağı! İsmail Hacıoğlu itiraf etti: Sipariş verdim posta kutuma bıraktılar
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da tek hedef 3 puan!
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Süper Lig'de Göztepe karşısında! Beşiktaş Süper Lig'de Göztepe karşısında! 09:41
F.Bahçe'den Kante için özel karar! F.Bahçe'den Kante için özel karar! 09:38
F.Bahçeli o ismin yeni takımı şimdiden belli oldu! F.Bahçeli o ismin yeni takımı şimdiden belli oldu! 09:35
Iğdır FK-Esenler Erokspor maçı detayları! Iğdır FK-Esenler Erokspor maçı detayları! 09:22
Oliver Kahn'dan flaş Sane sözleri! "Hep sorun yaşadık" Oliver Kahn'dan flaş Sane sözleri! "Hep sorun yaşadık" 01:19
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı! 01:19
Daha Eski
Skriniar: Bana sadece birkaç hafta verin Skriniar: Bana sadece birkaç hafta verin 01:19
Kupa finalinde dev derbi! Kupa finalinde dev derbi! 01:19
Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi 01:19
Eyüpspor-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? Eyüpspor-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? 08:51
Alanyaspor-Başakşehir FK maçı detayları! Alanyaspor-Başakşehir FK maçı detayları! 09:07
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık kararı! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık kararı! 09:17